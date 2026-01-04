قصة كوريا ندوة ثقافية في المتحف المصرى بالتحرير.. الخميس

ينظم المتحف المصرى بالتحرير، ندوة تحت عنوان "قصة كوريا" الخميس المقبل، ضمن حلقة جديدة ومميزة من سلسلة ندوات مكتبة المتحف "حكاية كتاب".

المتحف المصري بالتحرير



أوضحت إدارة المتحف المصري بالتحرير، أن الندوة تسلط الضوء على الثقافة الكورية وتفاصيلها الثرية من خلال مناقشة كتاب: "قصة كوريا.. فهم الكوريين وثقافتهم"، للمؤلف د. تشوي جون شيك.

يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري بالتحرير في القرن الـ 19 والذى شهد افتتاحة حضور الخديوي عباس حلمي الثاني فى 15 نوفمبر 1902، ويصنف بانه أقدم متحف آثري في الشرق الأوسط ،ويقتني بداخل طرقته الممتدة على قطع آثرية فريدة تعود لعدة عصور.

وصمم المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورغون الشكل الهندسي لـ المتحف المصري بالتحرير والمتميز بشكل العمارة اليونانية الرومانية ، وذلك عقب مسابقة عالمية تمت عام 1895 ميلاديا ، ليكون أيقونة المتاحف حول العالم ومزارا سياحيا يقصد سائحي العالم.

ويضم المتحف المصري بالتحرير أشهر القطع الاثرية عبر تاريخة كان ابرزها قناع الملك توت عنخ آمون الذى انتقل الى المتحف المصري الكبير ، بالاضافة الي قطع آثرية للمجموعة الجنائزية ليويا وتويا ولوحة نارمر بالااضفة الي تماثيل خاصة بملوك وملكات مصر في العصر القديم