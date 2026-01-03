قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية
عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج
سائح إنجليزي مريض بمستشفى الكرنك: الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا
شبكة تجسس ومعلومات حاسمة.. تفاصيل عملية استخباراتية قادت إلى القبض على مادورو
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في محطات الوقود بمصر
قائمة شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة
الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن
التقديم يبدأ غدا.. شروط مسابقة الأم المثالية 2026
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر القومي" يدين الغطرسة الأمريكية فى ظل استمرارها انتهاك القانون وسيادة الدول
وزير الإسكان: حياة كريمة تغير وجه الريف المصري بتوفير خدمات متكاملة ومدارس ووحدات صحية
أولمبيك ليون يكتسح موناكو بثلاثية في الدوري الفرنسي
أيمن الجميل: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وطرحهاأمام القطاع الخاص يدعم النهضة الصناعية وتوطين التكنولوجيا

رجل الاعمال ايمن الجميل
رجل الاعمال ايمن الجميل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة بطرحها للشراكة والاستحواذ أمام القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، سواء للدخول في شراكات استراتيجية عبر ضخ رؤوس أموال جديدة داخل هياكل الملكية، أو الاستحواذ الكامل ضمن خطة تستهدف إعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة وتعظيم الطاقات الإنتاجية وتحديث الصناعات القائمة، يحقق توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويدعم مشروع النهضة الصناعية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وجذب الاستثمارات، بهدف زيادة المنتج المحلى فى جميع المجالات وتقليل فاتورة الاستيراد

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة" Cairo3A "  للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الدولة المصرية وأجهزتها التنفيذية، تسعى إلى إطلاق جميع الطاقات فى القطاع الصناعى ، سواء من خلال إطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية أو دعم وتعزيز القطاع الخاص الصناعى ليكون شريكا فى المشروعات الصناعية الكبرى ، والتوسع فى دمج القطاع  الصناعى غير الرسمى لضمان استمراريته ونموه وتوسعه ، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى هذا السياق يتم دعم المصانع المتعثرة من خلال جذب مستثمرين محليين وأجانب للدخول في هذه الصناعات، ضمن مخطط شامل لدعم القطاع الخاص، وإعادة هيكلة المصانع القائمة، ومضاعفة معدلات الإنتاج، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة بشكل مستدام، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

وأضاف أيمن الجميل أن المصانع المطروحة للشراكة أو الاستحواذ فى الوقت الحالى تمثل فرصا استثمارية جذابة للغاية وأدعو رجال الأعمال للالتفات إليها والاستثمار بها ، خاصة وأنها تضم 3 مصانع متخصصة فى الصناعات الغذائية، في مقدمتها النخيل للصناعات الغذائية بمحافظة كفر الشيخ، المقام على مساحة 2500 متر مربع بالمنطقة الصناعية في بلطيم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1560 طنًا سنويًا، ومصنع بني سويف للصناعات الغذائية، والمقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، والمتخصص في إنتاج الزيوت النباتية، إلى جانب مصنع فاين فارم بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، والمقام على مساحة 5 آلاف متر مربع

وتابع الجميل أن السوق المصري ضخم ومتنوع وجاذب لكل الاستثمارات من شمال سيناء وحتى السلوم غربا ومن شلاتين شرقا إلى أسوان جنوبا، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة المضي فى البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي وإطلاق الطاقات الكامنة والاستغلال الأمثل للموارد والتوجه نحو تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا مع تقديم خريطة استثمارية متنوعة للشركاء الأجانب، مدعومة باستقرار شامل وإصلاح تشريعي يشمل كل التشريعات القديمة التي كانت تعوق جذب الاستثمارات والتوسع في المشروعات القائمة.
 

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

قفزة مفاجئة.. تعرف على أسعار الدواجن قبل المواسم والأعياد

هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها على روح والدها؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز أداء العمرة خلال فترة العدة للدعاء لزوجي والخروج من الحزن ..الإفتاء ترد

حكم الكلام أثناء سماع الأذان .. دار الإفتاء توضح

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

