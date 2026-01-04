قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تفاصيل الجلسة الأولى لمجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة

حسام الحارتي

انتهى منذ قليل الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة  محمد سلامة و بحضور أعضاء المجلس: “إبراهيم شعبان _ نائب رئيس مجلس الإدارة وحازم الرجال أمين الصندوق ومحمد الحلو، وأحمد رأفت ومحمد خميس وياسر عبد الله وهشام التركي وإسماعيل محمد والسيد فيصل ومحمد رمضان وسامي بطيئة وجاسر شمس أعضاء مجلس الإدارة" .

وافتتح محمد سلامة رئيس مجلس الإدارة الجلسة بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى أعضاء الجمعية العمومية على المظهر الحضارى المشرف الذي شهدته أعمال الجمعية العمومية المنعقدة يوم الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025، والذي عكس وعي وانتماء أبناء زعيم الثغر وحرصهم الدائم على مصلحة ناديهم العريق.

وأكد سلامة خلال الجلسة أن جماهير وأعضاء نادي الاتحاد السكندري يضعون على عاتق مجلس الإدارة مسؤوليات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتطلب بذل أقصى الجهود والعمل الجاد من أجل تلبية تطلعاتهم، خاصة في ظل ما تشهده الفترة القادمة من ملفات محورية وهامة، يأتي في مقدمتها ملف الإنشاءات لفرع النادى بسموحة ، إلى جانب كافة الملفات الرياضية والاجتماعية.

وشدد سلامة على أن العمل الجماعي والمؤسسي داخل منظومة نادي الاتحاد السكندري سيكون الركيزة الأساسية لعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة سيتولى إدارة ملف محدد ، مع تحديد واضح للمسؤوليات والمهام، على أن يتم إجراء تقييم دوري لما يتم تحقيقه من إنجازات في الملف المُكلف بإدارته

وفي الختام أعرب رئيس النادي عن خالص تمنياته بالتوفيق لمجلس الإدارة الجديد ، متعهداً بالعمل بكل إخلاص من أجل تحقيق آمال وطموحات جماهير وأعضاء النادي، والحفاظ على مكانة زعيم الثغر التاريخية.

وجاءت أبرز قرارات مجلس إدارة النادي على النحو التالي: -

 الموافقة على تنظيم تكريم رسمي يليق باسم وقيمة الأستاذ محمد مصيلحي، تقديراً لمسيرته الحافلة بالعطاء، وما قدمه من جهود مخلصة وإسهامات بارزة خلال فترة رئاسته لنادي الاتحاد السكندري و منح سيادته الرئاسة الشرفية للنادى

 تكليف محمد سلامة رئيس النادى بأن يكون المتحدث الرسمي للنادى طبقاً للائحة

محمد جمعة قرقورة نائباً لمدير عام النادى لمقر الشاطبى

تعيين عصام عبد العزيز نائباً لمدير عام النادى لفرع سموحة

 قبول الاستقالة المقدمة من اللواء أيمن عوض مدير فرع سموحة

 قبول أستقالة الكابتن عمرو أبو الخير و التي تقدم بها في 17-12- 2025 ، و قرر المجلس تكريمه بالشكل الذى يليق بعطائه و تاريخه الكبير داخل نادى الاتحاد السكندرى

تشكيل لجنة خاصة بالعضويات الجديدة من بعض أعضاء مجلس الإدارة ، تختص بدراسة وفحص طلبات العضوية الجديدة، سواء بالنادي الرئيسي أو بأي من فروعه، واتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض وفقاً للضوابط واللوائح المعمول بها.

الموافقة على إنشاء شركة نادى الاتحاد السكندرى لكرة القدم

 الموافقة على إنشاء شركة نادى الاتحاد السكندرى لكرة السلة

و قد قرر المجلس تشكيل مجلس إستشارى من القامات الكبيرة بنادى الاتحاد السكندرى من اصحاب الكفاءات و الخبرات

