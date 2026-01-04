في 4 يناير .. يوم غيّر مسار العلم والعالم من «نيوتن» إلى أطول برج في العالم

في مثل هذا اليوم، الرابع من يناير، شهد العالم محطات فارقة صنعت تحولات كبرى في مسار التاريخ الإنساني بين ميلاد عقول غيّرت وجه العلم، وقرارات سياسية رسمت خرائط النفوذ وإنجازات حضارية تركت بصمتها في سجل البشرية ليبقى هذا اليوم شاهدًا على لحظات غيّرت العالم.

وتتنوع أحداث هذا اليوم بين محطات علمية خالدة، كان أبرزها ميلاد العالم إسحاق نيوتن، الذي أسّس لقوانين الفيزياء الحديثة، وأحداث سياسية واقتصادية كبرى أثرت في توازنات العالم، وصولًا إلى إنجازات عمرانية وتكنولوجية جسدت طموح الإنسان في التقدم، ليظل الرابع من يناير يومًا حافلًا بالتحولات التي تركت أثرًا عميقًا في التاريخ.

ما حدث في مثل هذا اليوم | 4 يناير

1642

وُلد العالم الإنجليزي إسحاق نيوتن، أحد أعظم علماء الفيزياء والرياضيات في التاريخ، وصاحب قوانين الحركة والجاذبية.



1762

دخلت بريطانيا الحرب ضد إسبانيا خلال حرب السنوات السبع، في واحدة من أكبر الحروب العالمية في القرن الثامن عشر.

1896

أصبحت ولاية يوتا الولاية رقم 45 في الولايات المتحدة الأمريكية.

1959

أطلق الاتحاد السوفيتي المركبة الفضائية لونا 1، أول مركبة تصل إلى جوار القمر، في إنجاز تاريخي لسباق الفضاء.



1965

أدى ليندون جونسون اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة لولاية ثانية.

1999

تم إطلاق عملة اليورو رسميًا كعملة موحدة للتعاملات المصرفية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.



2010

أفتتح برج خليفة في دبي، ليصبح أطول مبنى في العالم بارتفاع يزيد على 828 مترًا.



مواليد ووفيات

كما ارتبط هذا اليوم بعدد من المواليد والوفيات البارزة التي تركت بصمات واضحة في مجالات مختلفة؛ ففي الرابع من يناير وُلد العالم إسحاق نيوتن، أحد أعمدة الفيزياء والرياضيات الحديثة، كما وُلد لويس برايل، مخترع طريقة القراءة والكتابة للمكفوفين، بينما شهد اليوم نفسه رحيل الشاعر والكاتب العالمي ت. س. إليوت، الحائز على جائزة نوبل للآداب، ليبقى أثر هؤلاء حاضرًا في الذاكرة الإنسانية رغم مرور السنين.

مواليد بارزون

إسحاق نيوتن (1642) – عالم فيزياء ورياضيات

لويس برايل (1809) – مخترع طريقة برايل للمكفوفين



وفيات بارزة

ت. س. إليوت (1965) – شاعر وكاتب أمريكي حائز على جائزة نوبل