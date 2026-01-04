وزير الآثار: المتحف المصري الكبير لعب دورا محوريا في تعزيز مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية

أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن المتحف المصري الكبير لعب دورا محوريا في تعزيز مكانة مصر على الخريطة السياحية العالمية، مشيرا إلى أنه أصبح له دور كبير في جعل مصر من أبرز الوجهات الثقافية في العالم.



وقال فتحي، خلال حواره مع قناة "دي إم سي مصر" الفضائية مساء اليوم السبت، إن هناك عددا كبيرا من الغرف الفندقية في منطقة الهرم يتم تطويرها حاليا، وهناك تسهيلات بهدف تحويل المباني السكنية إلى منشآت فندقية دون رسوم تشجيعية، أو شقق إجازات بدون رسوم، وهو نموذج ناجح عالميا وخطوة تحاكي نموذجا قائما في عدة دول سياحية.



وكشف وزير السياحة والآثار، عن إضافة حوالي 15 ألف غرفة فندقية جديدة في منطقة الأهرام، معتبرا أن هذه الخطوة سوف تساهم في دعم قطاع السياحة، كما أنه أشاد بتوقعاته بتحقيق مصر رقما قياسيا في السياحة، حيث يهدف إلى كسر حاجز الـ 20 مليون سائح في عام 2026.



وأعلن فتحي، أن مصر تستعد لاستقبال المزيد من السائحين من خلال عدة مشروعات لتحسين البنية الفندقية في منطقة الأهرام، والتي أصبحت تعد واحدة من أبرز المقاصد السياحية في العالم، مضيفا أن أن الوزارة تستخدم برامج طيران تحفيزية لتشجيع السياحة.



وبخصوص ترميم المعالم الأثرية، أكد وزير السياحة والآثار أنه لا يمكن إجراء أي عمليات ترميم إلا بمشاركة "مرممين" محترفين، مشددا على أن الوزارة لا تتعامل مع أي موقع أثري إلا وفق قواعد علمية صارمة وبإشراف كامل من المتخصصين في الآثار، نافيا الشائعات التي تم تداولها حول ترميم معالم تاريخية مثل "سور مجري العيون"، حيث تصدت الوزارة لهذه الشائعات.



وأضاف وزير السياحة والآثار أن نسبة الإشغال الفندقي تصل إلى 100% في بعض المناطق السياحية، مما يفرض الحاجة إلى توسعة البنية التحتية، كما أن الوزارة تعمل بالتزامن على عدة محاور لاستيعاب النمو، فيما تشمل تلك المحاور استثمارات في الغرف الفندقية والمطارات.