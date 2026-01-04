الوطنية للانتخابات: إقبال متزايد من المواطنين بالصعيد على انتخابات مجلس النواب

أكد القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن انتخابات الإعادة شهدت للدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب التى أعيد الانتخاب فيها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات إقبالا متزايد من المواطنين خاصة فى محافظات صعيد مصر ورغم التنافس الشديد بين المرشحين إلا أن الجميع كان على قدر من المسئولية والحدث والتزام ضوابط العملية الانتخابية وبعد تلقى محاضر الحصر العددى لسائر اللجان الفرعية والعامة اجتمع مجلس إدارة الهيئة على مدار الأيام السابقة لبحث التظلمات المقدمة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز.

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، مؤتمرها لإعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ19 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى أجرت يومى الأربعاء والخميس الموافقين 24 و25 خارج مصر ويومى السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر الماضى داخل مصر.

بدأ المؤتمر بكلمة للقاضى حازم بدوى قال فيها :«شعب مصر العظيم، أبناء الوطن الكريم قبل أن أبدأ كلمتى للإعلان عن النتيجة أجد لزاما عليا بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن زملائى أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذى والعاملين بالهيئة أن أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة شهيدة الواجب الزميلة سهام صبرى الأنصارى رئيس النيابة بهيئة النيابة الإدارية التى وافتها المنية بعد حادث سير أليم بعد انتهائها من عملها بالإشراف على اللجنة الفرعية رقم 45 التابعة للدائرة الأولى مركز قنا .. لقد كانت الفقيدة نموذجا فى التفاني وأداء الواجب الوطنى وكانت خير من يؤتمن على العمل وعزاؤنا أنها أدت الأمانة وتركت وراءها سيرة طيبة تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وأدعو الجميع للوقوف دقيقة حداد على روحها الذكية».

وبعد الوقوف دقيقة حداد أكد بدوى أن الهيئة تتابع حالة الموظفين الذين أصيبا فى الحادث ومازالا يخضعان للرعاية الصحية متمنين لهما الشفاء العاجل.