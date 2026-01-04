قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاء اليوم الأول من لجان استقبال النواب الجدد وتسليم الكارنيهات لـ 163 نائب
1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة
فاروق جعفر: هؤلاء ساهموا في زيادة شعبية الزمالك
نيفين مختار: الشكر مفتاح دوام النعم والرضا طريق الطمأنينة
وزارة الصحة تطلق حملة «365 يوم سلامة» لتعزيز ثقافة سلامة المرضى
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
صلاح سليمان: يجب رحيل 9 لاعبين عن الزمالك.. والمدرب المصري الأنسب للنادي
مانشستر يونايتد يتعثر مجددًا خارج أرضه ويكتفي بالتعادل مع ليدز
دعاء الإفطار للصائم في النصف من شهر رجب 2026.. اغتنم فرصة الاستجابة
هل يتكرر سيناريو اعتقال أمريكا لرئيس فنزويلا في دول أخرى؟ .. خبير يجيب
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. معاش يناير إمتى؟
رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع نائب رئيس فلسطين ورئيس مخابراتها جهود التهدئة وتحقيق الاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الوطنية للانتخابات: إقبال متزايد من المواطنين بالصعيد على انتخابات مجلس النواب

القاضي حازم بدوي خلال المؤتمر
القاضي حازم بدوي خلال المؤتمر
إسلام دياب

أكد القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن انتخابات الإعادة شهدت للدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب التى أعيد الانتخاب فيها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات إقبالا متزايد من المواطنين خاصة فى محافظات صعيد مصر ورغم التنافس الشديد بين المرشحين إلا أن الجميع كان على قدر من المسئولية والحدث والتزام ضوابط العملية الانتخابية وبعد تلقى محاضر الحصر العددى لسائر اللجان الفرعية والعامة اجتمع مجلس إدارة الهيئة على مدار الأيام السابقة لبحث التظلمات المقدمة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز.

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى، مؤتمرها لإعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولى لـ19 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى أجرت يومى الأربعاء والخميس الموافقين 24 و25 خارج مصر ويومى السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر الماضى داخل مصر.

بدأ المؤتمر بكلمة للقاضى حازم بدوى قال فيها :«شعب مصر العظيم، أبناء الوطن الكريم قبل أن أبدأ كلمتى للإعلان عن النتيجة أجد لزاما عليا بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن زملائى أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذى والعاملين بالهيئة أن أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة شهيدة الواجب الزميلة سهام صبرى الأنصارى رئيس النيابة بهيئة النيابة الإدارية التى وافتها المنية بعد حادث سير أليم بعد انتهائها من عملها بالإشراف على اللجنة الفرعية رقم 45 التابعة للدائرة الأولى مركز قنا .. لقد كانت الفقيدة نموذجا فى التفاني وأداء الواجب الوطنى وكانت خير من يؤتمن على العمل وعزاؤنا أنها أدت الأمانة وتركت وراءها سيرة طيبة تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وأدعو الجميع للوقوف دقيقة حداد على روحها الذكية».

وبعد الوقوف دقيقة حداد أكد بدوى أن الهيئة تتابع حالة الموظفين الذين أصيبا فى الحادث ومازالا يخضعان للرعاية الصحية متمنين لهما الشفاء العاجل.

الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي حازم بدوي انتخابات مجلس النواب 19 دائرة انتخابات مجلس النواب المرشحين الفرز الحصر العددي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم الأحد 4-1-2026

سعر الذهب اليوم

الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة

وزير التربية والتعليم

35 ألف جنيه بدون الكتب والزي|التعليم تعلن تفاصيل مصروفات المدارس المصرية الألمانية

ترشيحاتنا

دونالد ترامب ونيكولاس مادورو

كامالا هاريس: العملية العسكرية في فنزويلا غير قانونية

جانب من المؤتمر

الهيئة الوطنية تعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة بالإسكندرية

جانب من المؤتمر

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بأسيوط

بالصور

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

المزيد