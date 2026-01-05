جنايات مستأنف الإسكندرية تعاقب متهمًا بالمشدد 10 سنوات في قضية مخدرات

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم "ي.ن.ا"، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 11057 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، إلى ورود معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، تفيد بقيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

وبحسب التحقيقات، أكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن المتهم، عاطل، يتخذ من مسكنه وكرا لإخفاء المواد المخدرة، ويستخدم دراجة نارية في توصيلها إلى عملائه بمناطق مختلفة.

وبتقنين الإجراءات، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبحوزته حقيبة سوداء، وبفحصها تبين احتواؤها على 65 طربة حشيش، كما عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي المضبوط من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء، بينما تُستخدم الدراجة النارية في نقل المواد المخدرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لتصدر حكمها المتقدم.