ديني

سلامة داود لـ وفد هولندي: منهج الأزهر المعتدل سر بقائه شامخًا لأكثر من ألف عام

إيمان طلعت

أكد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن رسالة الأزهر الشريف عالمية، وتعمل على نشر المنهج الوسطي المعتدل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا المنهج هو سر بقاء الأزهر الشريف شامخًا على مدار أكثر من ألف عام، جاء ذلك خلال استقبال فضيلته وفدًا هولنديًّا برئاسة الدكتور  ياسر الليثي، عميد الدراسات الإسلامية بجامعة امستردام المستقلة بهولندا والأستاذ الزائر بجامعة الأزهر، والأستاذ أحمد الحسيني الحامولي، و أحمد رضا النقشبندي، مستشاري الرعاية الروحية في مصلحة السجون بوزارة العدل الهولندية، والشيخ محمد إشفاق، إمام المركز الإسلامي في روتردام بهولندا، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف.

وخلال اللقاء استعرض رئيس الجامعة سيرة ومسيرة جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن الجامعة شهدت تطورًا كبيرًا حيث وصل عدد كلياتها اليوم إلى (107) كلية موزعة على جميع محافظات الجمهورية، تضم بين جنباتها ما يقرب من نصف مليون طالب، إضافة إلى ما يقرب من 40 ألف طالب وافد من أكثر من 120 دولة حول العالم.

وأعلن ترحيب جامعة الأزهر ، بالتعاون مع جميع من يطرق بابها من خلال التعاون الرسمي، واستيفاء ذلك عن طريق القنوات الرسمية.

من جانبه، أشاد الدكتور ياسر الليثي بالجهود العالمية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجولاته التي جاب خلالها مختلف دول العالم شمالًا وجنوبًا شرقًا وغربًا.

وأوضح الليثي، أنه التقى فضيلة الإمام الأكبر وثمن ما شهده الأزهر الشريف من تطور كبير في جميع المجالات العلمية داخليًّا وخارجيًّا.

وأشار الليثى، إلى زيارته إلى كلية أصول الدين بالقاهرة، تلك الكلية العريقة العامرة بعلمائها الأجلاء الذين حملوا رايات التنوير على مستوى العالم، مضيفًا إلى أنه التقى الدكتور محمود محمد حسين، عميد الكلية، وقام بالمشاركة في لقاء علمي تحت عنوان: "التنوع ومأزق الحقيقة الدينية في الغرب" وسط مشاركات كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب العلم.

وأعرب الليثي، عن سعادته بزيارة جامعة الأزهر والوفد المرافق له، متمنيًا أن يكون هناك تعاون مثمر وبناء خلال المرحلة المقبلة مع جامعة الأزهر قبلة العلم ومهد الوسطية والاعتدال على مستوى العالم.

الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر منهج الأزهر المعتدل

زيت الزيتون.. فوائد بالجملة للقلب والشعر والبشرة

طريقة عمل أومليت خضار بالجبنة.. وجبة صحية سريعة تناسب الفطار والعشاء

النزيف المهبلي بعد سن اليأس .. ما أسبابه ومتى يكون مقلقًا؟

قبل الامتحانات.. احذر تناول طفلك لهذه الأطعمة

