خدمات ليموزين.. مصر للطيران تعزز خدمات السفر لدرجة رجال الأعمال بوجهات أوروبا

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

وقّعت مصر للطيران بروتوكول تعاون مع شركة أبو غالي موتورز، وكيل سيارات London Cab في مصر، لتقديم خدمات مميزة لعملاء مصر للطيران من درجة رجال الأعمال.

يأتي ذلك في إطار حرصها المستمر على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملائها، وتقديم تجربة سفر متكاملة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

شهد التوقيع الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس محمد أبو غالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي موتورز، وبمشاركة لفيف من قيادات الشركتين.

ووقّع البروتوكول عن شركة مصر للطيران، وعمرو عدوي، رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وعن شركة أبو غالي موتورز خالد حسني، نائب رئيس المجموعة لشئون التطوير، وذلك بحضور الطيار شريف خليل، مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار محمد عليان، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية مصر للطيران لتعزيز تجربة السفر المتكاملة، حيث يتم تنفيذ البروتوكول على عدة مراحل، تبدأ مرحلته الأولى بتقديم خدمات الليموزين المجانية من وإلى مطار القاهرة الدولي لعملاء درجة رجال الأعمال – الفئة C (أعلى فئات درجة رجال الأعمال لدى مصر للطيران)، وذلك للمسافرين على رحلات مصر للطيران من وإلى لندن، أثينا، الدوحة، جنيف، باريس، ويأتي ذلك ضمن نطاق التغطية الجغرافية لخدمة London Cab بالقاهرة الكبرى.

ومن المقرر أن تشمل المراحل اللاحقة من التعاون توسيع نطاق الخدمات المشتركة بين الجانبين بما يسهم في تقديم مزايا إضافية لعملاء مصر للطيران، ويعكس التزام الشركتين بتقديم خدمات راقية تلبي تطلعات العملاء وتواكب المعايير الدولية في مجال السفر والنقل الفاخر.

وتمثل سيارات London Cab تجربة نقل فاخرة تجمع بين الراحة والخصوصية ومستويات عالية من الرفاهية، بما يضمن لعملاء مصر للطيران رحلة متكاملة تبدأ من باب المنزل وحتى الوصول إلى الوجهة النهائية بسلاسة وجودة متميزة.

وفي هذا السياق، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قائلاً: "يأتي هذا التعاون في إطار رؤية مصر للطيران لتطوير منظومة الخدمات المقدمة لركابها، وتقديم تجربة سفر متكاملة تبدأ قبل الوصول إلى المطار ولا تقتصر فقط على الخدمة الجوية، بل تمتد لتشمل جميع مراحل الرحلة، بما يضمن شعور الراكب بالراحة والتميز في كل خطوة من رحلته"، وأضاف عادل "نحرص دائماً على عقد شراكات استراتيجية مع كيانات رائدة تتمتع بخبرات متميزة ومعايير عالمية للجودة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز القيمة المضافة لركاب مصر للطيران، خاصة عملاء درجة رجال الأعمال، وبما يواكب تطلعاتهم ويعكس مكانة مصر للطيران كناقل وطني يقدم أعلى معايير التميز والجودة".

من جانبه، أعرب المهندس محمد أبو غالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي موتورز، عن اعتزازه بهذا التعاون، قائلاً: "نفخر بالتعاون مع شركة وطنية عريقة بحجم مصر للطيران، ونتطلع من خلال هذا البروتوكول إلى تقديم تجربة نقل فاخرة ومتكاملة تواكب مكانة عملاء مصر للطيران. ويعكس هذا التعاون رؤيتنا في تقديم حلول تنقل مبتكرة ترتقي بمستوى الخدمة وتضيف قيمة حقيقية لتجربة السفر".

هذا ومن المقرر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن آليات الحجز وكيفية استفادة العملاء من الخدمة عبر سيارات London Cab، بما يضمن سهولة الوصول للخدمة وتحقيق أقصى استفادة لعملاء مصر للطيران.

