جامعة دمنهور تقدم التهنئة بعيد الميلاد للأنبا إيلاريون بمقر المطرانية

قامت الدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لنيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة وتوابعها، بمقر المطرانية بدمنهور، في إطار تعزيز قيم المحبة والتآخي وترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية،

خلال اللقاء الذي سادته أجواء الود والمحبة والمشاعر الطيبة، نقلت الدكتورة إيناس، تحيات وتهنئة الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور لنيافة الأنبا إيلاريون، والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن تنعم دائما بالأمن والاستقرار والوحدة تحت راية واحدة، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكدت الدكتورة إيناس إبراهيم، أن مشاركة جامعة دمنهور في تقديم التهنئة للأخوة الأقباط تأتي انطلاقًا من رسالتها الوطنية والمجتمعية في ترسيخ قيم المحبة والتسامح، لافتة إلى أن هذه المناسبة العظيمة تُجسّد وحدة النسيج الوطني المصري، وتعكس روح التلاحم والتعايش بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدة استمرار جامعة دمنهور في دعم المبادرات والبرامج التي تُعزّز قيم المواطنة والانتماء، وتوفير بيئة جامعية قائمة على الاحترام المتبادل والتكامل بين جميع منتسبيها.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا إيلاريون، عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا عمق مشاعر الأخوّة والمحبة بين مسلمي وأقباط مصر على مر العصور، موجّهًا الشكر لرئيس جامعة دمنهور وأسرة الجامعة على حرصهم الدائم على مشاركة إخوانهم المسيحيين الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مشيرًا إلى أن مصر ستظل دائمًا رمزًا للأمن والأمان والمحبة والسلام.