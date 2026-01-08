قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الطاقة الأمريكي: جميع عائدات فنزويلا النفطية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة
استعد لـ رمضان من الآن.. 4 عبادات أجرها مثل ثواب قيام الليل داوم عليها
الرقابة المالية: 140 مليار جنيه تمويلات لنشاط التأجير التمويلي في 10 أشهر
سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏
اشتباكات في مينيابوليس بعد حادث إطلاق نار مرتبط بوكالة الهجرة الأمريكية
باتريس لومومبا .. مشجع الكونغو يجسد رمز الحرية في مدرجات إفريقيا
80 غرزة في وجهها.. سيدة تكشف تفاصيل تعدي زوجها المدمن عليها
ترامب يقترح رفع ميزانية الدفاع إلى 1.5 تريليون دولار في 2027
نائب ترامب: يمكن لفنزويلا بيع النفط إذا كان يخدم الولايات المتحدة فقط
مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق
محمد بركات: منتخب مصر حقق المطلوب أمام بنين والتأهل كان مستحقًا
تسمم محتمل.. الصيادلة تكشف سبب سحب بعض منتجات لبن الأطفال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 8 يناير 2026: قراراتك تصنع الفارق

برج الحمل
برج الحمل
حياة عبد العزيز

يبدأ مواليد برج الحمل من 21 مارس إلى 19 أبريل، ويتميزون بالحيوية وروح القيادة والقدرة على خوض التحديات بثقة وشجاعة.

وفيما يلي توقعات برج الحمل وحظك اليوم الخميس 8 يناير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

 برج الحمل وحظك اليوم الخميس 8 يناير 2026

اليوم يحمل لك فرصًا جيدة لإثبات ذاتك، خاصة على الصعيد المهني. قراراتك السريعة قد تكون في صالحك إذا اعتمدت على التخطيط الجيد. حالتك المزاجية مستقرة، مما يساعدك على التعامل بمرونة مع من حولك.

توقعات برج الحمل على الصعيد العاطفي

العلاقة العاطفية تحتاج منك بعض الهدوء والتفهم، حاول الاستماع لشريكك وعدم فرض وجهة نظرك بالقوة. قد تشهد لحظات دافئة تعيد الانسجام بينكما، خاصة إذا بادرت بخطوة رومانسية غير متوقعة.

 توقعات برج الحمل صحيًا

مستوى طاقتك مرتفع، لكن احذر من الإرهاق الزائد نظم مواعيد نومك، واحرص على شرب كميات كافية من الماء. ممارسة التمارين الخفيفة ستساعدك على الحفاظ على نشاطك طوال اليوم.

 توقعات برج الحمل مهنيًا

قد تتلقى عرضًا أو فرصة جديدة تفتح أمامك آفاقًا مختلفة العاملون في مجالات الإدارة والتجارة قد يحققون تقدمًا ملحوظًا، لا تتردد في طلب الدعم أو المشورة عند الحاجة، فالعمل الجماعي سيكون مفتاح النجاح.

 توقعات برج الحمل في الفترة المقبلة

الفترة القادمة تتطلب منك الصبر وإعادة ترتيب أولوياتك تجنب التسرع في القرارات المالية، وركز على بناء خطط طويلة المدى، التزامك بخطوة صغيرة الآن قد يقودك إلى إنجاز كبير لاحقًا.

برج الحمل حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الحمل اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

نجوي إبراهيم

ليس حادث سير.. نجوي إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحيةl خاص

ترشيحاتنا

الفنانة لقاء سويدان

راندا البحيري تدعم لقاء سويدان برسالة مؤثرة عبر فيسبوك

الفنانة لقاء سويدان

لقاء سويدان تتصدر تريند جوجل بعد إعلان إصابتها بالعصب السابع

المفكر الكبير مراد وهبة

وفاة المفكر الكبير مراد وهبة.. اعرف موعد ومكان الجنازة

بالصور

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014

بالجلد الأسود.. نادية الجندي تخطف الأنظار في إطلالة شبابية

نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية

جومانا مراد تثير الجدل في آخر جلسة تصوير خضعت لها

جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها
جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها
جومانا مراد تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير خضعت لها

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد