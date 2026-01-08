قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 4 سوريين بعد توغلها بريف القنيطرة الشمالي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 شبان سوريين بعد توغلها خلال الساعات الماضية في ريف محافظة القنيطرة الشمالي على الطريق الواصل بين بلدة جباتا الخشب وقرية عين البيضة، ونصبها حاجزاً بالمنطقة.



وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن قوة للاحتلال مؤلفة من خمس آليات عسكرية نصبت حاجزًا عند مفرق الكسارات على الطريق بين بلدة جباتا الخشب وقرية عين البيضة، حيث عمدت إلى تفتيش المارة قبل أن تعتقل أربعة شبان من بلدة جباتا أثناء مرورهم، واقتادتهم إلى نقطة الحميدية.



وقبل ذلك توغلت قوة للاحتلال في محيط تل الأحمر الشرقي بريف محافظة القنيطرة الجنوبي ورفعت علمها فوقه.



وذكرت "سانا" أن هذا الإجراء يأتي في سياق الخروقات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال في أرياف محافظة القنيطرة، وسط حالة من القلق والاستياء بين الأهالي.



وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.



وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.

