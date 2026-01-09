قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب رئيس مستثمري مرسى علم: مصر تمتلك تنوعًا سياحيًا يجمع بين السياحة الشاطئية والأثرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن مؤشرات السياحة الوافدة إلى مصر مع بداية عام 2026 تبشر بعام سياحي مزدهر، في ظل التحسن المستمر في حركة السفر الدولية وزيادة الإقبال على المقاصد السياحية المصرية.

وأوضح د. عاطف عبد اللطيف، أن أهم عناصر الجذب السياحي متوفرة في مصر بفضل الله، وتأتي في مقدمتها حالة الأمن والأمان والاستقرار التي تنعم بها البلاد، إلى جانب الطقس المعتدل والمشمس الذي تتميز به مصر، خاصة في ظل ما تشهده العديد من دول أوروبا وآسيا من موجات برد شديدة وثلوج وأمطار.

وأشار إلى أن مصر تمتلك تنوعًا سياحيًا فريدًا يجمع بين السياحة الشاطئية على البحرين الأحمر والمتوسط، والسياحة الثقافية والأثرية، لافتًا إلى أن من أبرز عوامل النجاح خلال عام 2025 والمستمر في 2026 هو الاهتمام الكبير من الدولة بقطاع السياحة، وتقديم التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين والعاملين بالقطاع، والتوسع في المنشآت السياحية والفندقية، وهو ما يعزز مكانة السياحة باعتبارها أحد أهم محركات الاقتصاد المصري.

وأكد د. عاطف عبد اللطيف أن علاقات مصر الخارجية تشهد تطورًا ملحوظًا بفضل جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتمتع مصر بعلاقات متوازنة ومتميزة مع مختلف دول العالم، وتعد محور ارتكاز للاستقرار في المنطقة، بما ينعكس إيجابًا على حركة السياحة الوافدة.

ومن جانب آخر، أوضح عاطف عبد اللطيف أن السياحة الشاطئية تأتي في المرتبة الأولى بين الأنماط السياحية الأكثر جذبًا خلال عام 2026، وهي سياحة الإجازات، مشيرًا إلى حدوث تحول كبير خلال الـ25 عامًا الماضية، حيث كانت السياحة الوافدة إلى مصر تعتمد في السابق على السائح الفردي، بينما تمثل حاليًا سياحة العائلات النسبة الأكبر من الحركة السياحية.

وأضاف أن السياحة الثقافية وسياحة الآثار بدأت في العودة التدريجية وبصورة إيجابية، خاصة من أسواق مهمة مثل اليابان والصين، في شكل مجموعات سياحية، بعد فترة من التراجع، وهو ما ظهر بوضوح مع نهاية عام 2025 ويتوقع أن يشهد مزيدًا من النمو خلال 2026.

وأشار إلى أن من الأنماط السياحية التي يجب التركيز على تطويرها خلال الفترة المقبلة، السياحة النيلية والفنادق العائمة، مؤكدًا أن الطلب عليها يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من المراكب السياحية، وإنشاء وتطوير المراسي والخدمات اللوجستية على امتداد نهر النيل، لتجنب التكدسات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للسائحين.

وشدد على أهمية الاستمرار في تطوير سياحة الفعاليات والحفلات، خاصة في مدينة العلمين الجديدة، لما لها من دور كبير في جذب شرائح جديدة من السائحين وتنشيط الحركة السياحية على مدار العام.

وحول أبرز الجنسيات السياحية الوافدة إلى مصر خلال عام 2026، أوضح عاطف عبد اللطيف أن الأسواق الأوروبية التقليدية، مثل روسيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، لا تزال تمثل ركيزة أساسية للسياحة الوافدة وتشهد معدلات نمو مستمرة، إلى جانب أسواق واعدة يجب التركيز عليها بشكل أكبر، وفي مقدمتها السوق الصينية واليابانية والأمريكية والاسترالية.

وأضاف أن السوق الصيني يُعد من أهم الأسواق الواعدة، مؤكدًا أنه في حال التوسع في رحلات الطيران المباشر والتسويق الجيد للمقصد السياحي المصري، يمكن استقطاب ملايين السائحين الصينيين سنويًا على المدى المتوسط، خاصة في ظل تغير ثقافة السائح الصيني وزيادة اهتمامه بالسياحة الثقافية والتسوق إلى جانب المقاصد الشاطئية.

