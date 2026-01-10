قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح باب القبول ببر امج مهنية بتجارة عين شمس في الفصل الدراسي الثاني

حسام الفقي

في إطار المبادرة الوطنية «ادرس في مصر» التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز مكانة البلاد كمركز تعليمي رائد إقليمياً ودولياً، أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس، برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، و الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور فريد محرم الجارحي عميد الكلية، عن فتح باب القبول للطلاب الوافدين في برامجها المهنية المتميزة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026.

وتستهدف الكلية من خلال هذا الإعلان جذب الطلاب الدوليين للانضمام إلى برامجها الرائدة التي تشمل ماجستير إدارة الأعمال (MBA)، والدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال (DBA)، والماجستير المهني في المحاسبة (MPA) ، وذلك في سياق الرؤية الشاملة لتحويل مصر إلى وجهة تعليمية جاذبة، من خلال تقديم برامج أكاديمية معاصرة تتوافق مع المعايير العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل، مع تطوير البيئة التعليمية وتبسيط الإجراءات.

من جانبه، أعلن الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، أن الكلية تضع تجربة الطلاب الوافدين في صلب أولوياتها، حيث تعمل على توفير منظومة دعم متكاملة تشمل الجوانب الأكاديمية والإدارية والخدمية، وأشار إلى أن الكلية تستضيف حالياً حوالي ألف طالب وافد في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتعكف على تذليل التحديات التي قد تواجههم مع تقديم متابعة مستمرة، سعياً لتوسيع هذه القاعدة وتقديم برامج متطورة تلائم متطلبات السوق العالمي.

وأعلنت الكلية أن عملية التقديم تتم بشكل حصري وإلكتروني عبر المنصة الرسمية "ادرس في مصر" التابعة لوزارة التعليم العالي على الرابط admission.study-in-egypt.gov.eg، وذلك لتسهيل الإجراءات على الطلاب من مختلف أنحاء العالم.

ودعت الكلية جميع الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع المسبق على كامل شروط القبول والقائمة التفصيلية للأوراق المطلوبة عبر الرابط المختصر bit.ly/3UyorGl، حيث تشمل المتطلبات للماجستير تقديم أصل شهادة البكالوريوس مع بيان التقديرات، وشهادة المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات لخريجي المؤسسات غير الحكومية، وشهادة أساسيات التحول الرقمي، وسيرة ذاتية، وصورتين شخصيتين، وصورة جواز السفر، كما يشترط تقديم شهادة TOEFL بحد أدنى 450  درجة، مع إمكانية منح مهلة عام واحد لتقديمها.

أما بالنسبة لبرنامج الدكتوراه، فيلتزم المتقدم بتقديم جميع مستندات الماجستير، بالإضافة إلى شهادة الماجستير وبيان التقديرات والمعادلة، وشهادة خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، وشهادة TOEFL بحد أدنى 500 درجة.

وأكدت إدارة الكلية أن برامج MBA وDBA وMPA صُممت بعناية لسد الفجوة بين النظرية الأكاديمية والممارسة المهنية، حيث تقدم محتوىً عصرياً يلامس تحديات الأسواق العالمية المعاصرة، وتعتمد على هيئة تدريسية متميزة من الأكاديميين والخبراء والمهنيين، بهدف تزويد الدارسين بأعلى مستوى من المعرفة والمهارات القيادية والإدارية.

واختتمت الكلية بيانها بدعوة جميع الطلاب الوافدين المؤهلين والطامحين لتطوير مسارهم المهني إلى التقديم في الموعد المحدد، والانضمام إلى أسرة جامعة عين شمس العريقة، والاستفادة من بيئتها التعليمية الغنية والتنافسية.

