رئيس حي جنوب الغردقة يوقف أعمال بناء ويضبط مخالفة إشغال بالكوثر

قام اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة ، بناء علي توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالتصدي الفوري لأي تعديات وفرض هيبة القانون ومنع مخالفات البناء في مهدها ، وتعمليات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ، بإيقاف أعمال بناء مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية .

أكد رئيس حي جنوب الغردقة أنه قام برصد أحد العقارات المخالفة خلال جولته داخل نطاق الحي ، حيث أشرع مالك هذا العقار بالبناء على "نسبة الفراغ" القانونية ، مخالفاً بذلك الرسومات الهندسية والترخيص الممنوح له ، بالإضافة الي عدم وجود "رخصة مهمات عمارة " (إشغال طريق للمعدات) ، مما تسبب في عرقلة حركة المرور وتعريض سلامة المارة للخطر.

وعلى الفور ، قام اللواء أحمد جبر رئيس الحي بوقف الأعمال فوراً، وضبط ومصادرة المعدات المستخدمة في المخالفة وهي عبارة عن " لودر - خلاطة أسمنت " وتم التحفظ عليها ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة .

وفي السياق ذاته قام رئيس الحي بضبط مخالفة إشغالات بشارع مترو بالكوثر ، مخالفاً للمساحة المقررة داخل رخصة الإشغال ، والتي من شأنها إعاقة حركة المشاة والسيارات ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة