قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فوز العميل السري بـ جولدن جلوب .. فرص الفيلم البرازيلي للتتويج بالأوسكار
لن تتخيلها .. أسباب مرض شبرين عبد الوهاب
وسام نصر قائمًا بأعمال عميد إعلام القاهرة
5.1 مليار دولار وفرًا اقتصاديًا.. كيف يغير «أوبيليسك» خريطة الطاقة في مصر؟
أوبيليسك | مدبولي يشيد باتفاقيات التمويل لأضخم مشروعات الطاقة الشمسية بمصر
نجل شاه إيران السابق يحث قوات الأمن على الانضمام إلى الاحتجاجات
النائب محمد أبو العينين يؤدي اليمين الدستورية بمجلس النواب
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
المصري يعلن التعاقد مع نجم الوداد المغربي فى ميركاتو الشتاء
وزراء سابقون يؤدون اليمين الدستورية أعضاء بـ مجلس النواب .. صور
الاستعانة بخبرات فرنسية وتطوير بروتوكولات علاج الأورام.. تفاصيل اجتماع وزير الصحة مع جوستاف روسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ربط البحث العلمي بالصناعة في جامعة السادات | تفاصيل

رئيس جامعة السادات
رئيس جامعة السادات
مروة فاضل

استقبل الدكتور أحمد عزب، رئيس جامعة مدينة السادات، الدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمقر الجامعة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات العلمية والبحثية والتطبيقية، خاصة في ضوء ما تتمتع به مدينة السادات من مكانة متميزة كأحد أكبر القلاع الصناعية في مصر، وبما يسهم في توظيف مخرجات البحث العلمي لخدمة القطاع الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني. كما ناقش الجانبان دراسة إمكانية تأسيس معمل وطني متخصص في مجال الصناعات الغذائية، بالتعاون مع مصانع وشركات المنتجات الغذائية بمدينة السادات، بما يحقق التكامل بين الجامعة والصناعة، ويدعم الابتكار ونقل التكنولوجيا.

وأكد الدكتور أحمد عزب، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات البحثية الوطنية، وفي مقدمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن موقع مدينة السادات الصناعي الفريد يمثل فرصة حقيقية لتحويل الجامعة إلى مركز بحثي وتطبيقي يخدم الصناعة ويواكب متطلبات سوق العمل. وأضاف أن الجامعة تسعى إلى دعم البحث العلمي التطبيقي، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة جينا الفقي، عن تقديرها للدور الذي تقوم به جامعة مدينة السادات في دعم منظومة البحث العلمي والابتكار، مؤكدة حرص الأكاديمية على تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية، وتقديم الدعم الفني والعلمي للمشروعات البحثية التطبيقية التي تستهدف حل مشكلات الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في المجالات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية.

كما أكدت الدكتورة منى النعّا، مستشار رئيس جامعة مدينة السادات للابتكار وريادة الأعمال، أن اللقاء يأتي في إطار دعم منظومة الابتكار بالجامعة، والعمل على تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتطبيق الصناعي، مشيرة إلى أن إنشاء معمل وطني للصناعات الغذائية سيسهم في دعم الباحثين ورواد الأعمال، وتعزيز فرص التعاون مع القطاع الصناعي، وخلق بيئة محفزة للابتكار داخل الجامعة.

حضر اللقاء المستشار أحمد سرور، المستشار القانوني لجامعة مدينة السادات، والدكتور عماد زكريا، أمين عام الجامعة، وذلك في إطار التنسيق المؤسسي لتفعيل مجالات التعاون المقترحة ووضع آليات تنفيذها على أرض الواقع.

المنوفية محافظة المنوفية جامعة السادات البحث العلمي الابتكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

إمام عاشور

إمام عاشور يتلقى عروضا قياسية تتجاوز 300 مليون جنيه

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

ترشيحاتنا

الذهب والدولار

أخبار خدمية.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم | فيديو

صورة أرشيفية

اللجنة الخماسية تناقش مع رئيس وزراء لبنان خطة استعادة الودائع وتحقيق التوازن المالي

صورة أرشيفية

الجلسة سرية | أسرار وكواليس ملف المفاوضات الفلسطيني

بالصور

لن تتخيلها .. أسباب مرض شبرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بفستان من اللون الأخضر.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بحفل جولدن جلوب

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فيديو

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد