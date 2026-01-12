ربط البحث العلمي بالصناعة في جامعة السادات | تفاصيل

استقبل الدكتور أحمد عزب، رئيس جامعة مدينة السادات، الدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمقر الجامعة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات العلمية والبحثية والتطبيقية، خاصة في ضوء ما تتمتع به مدينة السادات من مكانة متميزة كأحد أكبر القلاع الصناعية في مصر، وبما يسهم في توظيف مخرجات البحث العلمي لخدمة القطاع الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني. كما ناقش الجانبان دراسة إمكانية تأسيس معمل وطني متخصص في مجال الصناعات الغذائية، بالتعاون مع مصانع وشركات المنتجات الغذائية بمدينة السادات، بما يحقق التكامل بين الجامعة والصناعة، ويدعم الابتكار ونقل التكنولوجيا.

وأكد الدكتور أحمد عزب، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع المؤسسات البحثية الوطنية، وفي مقدمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن موقع مدينة السادات الصناعي الفريد يمثل فرصة حقيقية لتحويل الجامعة إلى مركز بحثي وتطبيقي يخدم الصناعة ويواكب متطلبات سوق العمل. وأضاف أن الجامعة تسعى إلى دعم البحث العلمي التطبيقي، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة جينا الفقي، عن تقديرها للدور الذي تقوم به جامعة مدينة السادات في دعم منظومة البحث العلمي والابتكار، مؤكدة حرص الأكاديمية على تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية، وتقديم الدعم الفني والعلمي للمشروعات البحثية التطبيقية التي تستهدف حل مشكلات الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في المجالات ذات الأولوية مثل الصناعات الغذائية.

كما أكدت الدكتورة منى النعّا، مستشار رئيس جامعة مدينة السادات للابتكار وريادة الأعمال، أن اللقاء يأتي في إطار دعم منظومة الابتكار بالجامعة، والعمل على تحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتطبيق الصناعي، مشيرة إلى أن إنشاء معمل وطني للصناعات الغذائية سيسهم في دعم الباحثين ورواد الأعمال، وتعزيز فرص التعاون مع القطاع الصناعي، وخلق بيئة محفزة للابتكار داخل الجامعة.

حضر اللقاء المستشار أحمد سرور، المستشار القانوني لجامعة مدينة السادات، والدكتور عماد زكريا، أمين عام الجامعة، وذلك في إطار التنسيق المؤسسي لتفعيل مجالات التعاون المقترحة ووضع آليات تنفيذها على أرض الواقع.