ضبط لحوم ودواجن غير صالحة خلال حملات رقابية على الأسواق بالغردقة

أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر في تشديد الرقابة على الأسواق عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبتكليف من الدكتورة رشا صلاح أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

ونفّذت المديرية، اليوم، حملة تفتيشية مشتركة استهدفت أماكن بيع وعرض اللحوم والدواجن بالمطاعم ومحلات المجمدات والسوبر ماركت، بمشاركة لجنة من أطباء التفتيش على اللحوم والمجازر، ضمت الدكتورة نهاد حسين والدكتورة نهي محمد، وبالتعاون مع مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الزراعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية تقدر بـ 63 كجم من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وتسليمها للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر أن الحملات الرقابية مستمرة بجميع مدن ومناطق المحافظة، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تشديد الرقابة على الأسواق، والتأكد من سلامة المعروض من السلع الغذائية، وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات تمس الصحة العامة.