1.7 مليون رأس ماشية وطائر.. الزراعة: 2923 قافلة بيطرية مجانية لخدمة 2616 قرية خلال 2025

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تنفيذ 2923 قافلة بيطرية مجانية خلال عام 2025، شملت 2616 قرية، في إطار جهود الوزارة لدعم المربين وتعزيز الخدمات والرعاية البيطرية الشاملة والمجانية بالمناطق الريفية.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمواصلة تعزيز الخدمات البيطرية المجانية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمربين، ودعم المبادرات التنموية بالمناطق الريفية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة للثروة الحيوانية والداجنة.

وأشار "الأقنص" إلى أن القوافل البيطرية تمثل ركيزة أساسية في الرعاية البيطرية والوقاية من الأمراض الحيوانية، وتحسين معدلات الإنتاج، ورفع الوعي البيطري لدى المربين، خاصة في القرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح أن هذه القوافل نجحت في تقديم خدماتها العلاجية لما يزيد على 882320 رأس ماشية، شملت: رش 261878 رأسًا ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 391541 رأسًا ضد الطفيليات الداخلية، وعلاج 161803 حالات باطنية، وإجراء 7025 عمليات جراحية، وفحص وعلاج 60073 حالات تناسليات، مشيرًا إلى أنه تم خلال تلك القوافل أيضًا فحص وعلاج نحو 874205 طائرًا ضمن جهود دعم قطاع الثروة الداجنة والتربية المنزلية.

وأكد رئيس الهيئة استمرار تنفيذ القوافل البيطرية المجانية والتوسع فيها خلال المرحلة المقبلة، لتصل إلى أكبر عدد ممكن من القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، دعمًا للمربين وتحقيقًا لأهداف الدولة في التنمية الريفية المتكاملة.