الأعلى للجامعات يعتمد رسميا تغيير مسمى 5 كليات بالجامعات الخاصة

عقد مجلس الجامعات الخاصة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عبدالوهاب عزت أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بجامعة المستقبل.

ووافق المجلس على تغيير مسمى عدد من الكليات، التي جاءت على النحو التالي:

• تغيير مسمى كلية العلوم التكنولوجية بجامعة ميريت إلى كلية التكنولوجيا الحيوية.

• تغيير مسمى الكلية التكنولوجية للعلوم التطبيقية بجامعة اللوتس إلى كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

• تغيير مسمى كلية تكنولوجيا العلوم التطبيقية إلى كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بالجامعة المصرية بالعلمين.

• تغيير مسمى كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى كلية تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

• تغيير مسمى كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة الجيزة الجديدة إلى كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.

وناقش المجلس آليات تسريع إصدار الشهادات المؤمنة بالجامعات الخاصة.

واستعرض المجلس تقريرًا حول آليات عمل الإدارة العامة لشئون مجالس الجامعات الخاصة والأهلية لتخريج الطلاب.

