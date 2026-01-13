قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

القبض على المسئولين عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج

المتهمون
المتهمون
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة إحدى الشركات لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام إحدى الشركات، غير مرخصة، لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الغربية، بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وتسهيل سفرهم بموجب تأشيرات سفر مزورة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارة تلك الشركة، وهم 4 أشخاص، وبحوزتهم “عدد من جوازات وصور جوازات السفر للمواطنين – عقود اتفاق للعمل بالخارج - عدد من عقود العمل وتأشيرات السفر المزورة – دفتر إيصالات استلام نقدية – جهاز كمبيوتر و4 هواتف محمولة (بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى) – مبالغ مالية (عملات محلية وأجنبية) متحصلات نشاطهم الإجرامى - عدد من الإعلانات الخاصة بالشركة لاستقطاب المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى”.

بمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.



 

الأجهزة الأمنية الشركات إلحاق العمالة بالخارج

