الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟
الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين.. فيديو
إيران .. إحالة عدد من كبار المسئولين بالدولة والبنك المركزي إلى القضاء
الداخلية تنقذ 19 طفلا من عصابات التسول بالجيزة
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة بلدك معاك.. 24 ألف كشف طبي و60 ألف قطعة ملابس جديدة للمواطنين
قبل مواجهة المغرب.. هيمنة نيجيرية كاسحة في كأس أمم إفريقيا 2025
وزير الخارجية يؤكد لمبعوث الناتو رفض مصر للاعتراف بما يسمى أرض الصومال
شملت تخصصات حيوية.. تعرف على المسميات الجديدة لـ 5 كليات في الجامعات الخاصة
رايحين الامتحان.. العناية الإلهية تنقذ 4 طلاب بعد سقوط سيارتهم في ترعة المريوطية
الرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي لصرف تعويضات التأمين الإجباري عن مركبات النقل السريع
وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائد سيارة في الإسكندرية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة معرضاً حياته والمواطنين للخطر بالإسكندرية.

و بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) وبمواجهته قرر أنه حال قيادته السيارة بأحد الطرق فوجئ بعبور أحد الأشخاص للطريق فحاول مفاداته مما أدى لإختلال عجلة القيادة بيده وإعتلاء جزيرة المنتصف دون حدوث ثمة أصابات أو تلفيات وإنصرف عقب ذلك وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الإسكندرية

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

علي محمد علي

تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة

الدولار

عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025

العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي

وسط أجواء من الفرحة.. صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان

الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

الطقس اليوم.. تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

الرضع

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة بلدك معاك.. 24 ألف كشف طبي و60 ألف قطعة ملابس جديدة للمواطنين

طاجن البطاطس.. أكلة بيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة للنجاح

وسط أجواء من الفرحة.. صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

