عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائد سيارة في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالسير برعونة معرضاً حياته والمواطنين للخطر بالإسكندرية.

و بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها وقت إرتكاب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) وبمواجهته قرر أنه حال قيادته السيارة بأحد الطرق فوجئ بعبور أحد الأشخاص للطريق فحاول مفاداته مما أدى لإختلال عجلة القيادة بيده وإعتلاء جزيرة المنتصف دون حدوث ثمة أصابات أو تلفيات وإنصرف عقب ذلك وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.





