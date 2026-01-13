قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أبرز الموضوعات المطروحة على اجتماع إدارة الشباب والرياضة العربية

اجتماع إدارة الشباب والرياضة العرب
اجتماع إدارة الشباب والرياضة العرب
الديب أبوعلي

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الشباب والرياضة – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب)، اجتماع اللجنة الفنية الرياضية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الأحد 12 يناير 2026، بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة الدكتور أحمد المبرقع - وزير الشباب والرياضية بجمهورية العراق –نائب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، وبمشاركة ممثلي 9 دولة عربية.

وألقى وزير مفوض فيصل غسال مدير ادارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية كلمة افتتاحية لأعمال اللجنة، رحّب من خلالها بوزير الشباب والرياضة بجمهورية العراق ورئاسته لأعمال اللجنة، وبالأعضاء، وبالأعضاء الجدد من دولة البحرين ودولة ليبيا، مستعرضا بنود جدول أعمال اللجنة وما يستجد من أعمال.

وصرح سعادة الوزير المفوض، إن الاجتماع ناقش جدول أعمال اللجنة وما تضمنه من برامج وأنشطة ودورات تدريبية مقترحة مقدمة من الدول العربية الأعضاء في المجال الرياضي على المستوى العربي، إلى جانب المقترحات المقدمة من الأمانة الفنية، بما يسهم في تعزيز العمل الشبابي العربي المشترك.

وأوضح أن برامج وأنشطة عام 2026 تتميز بالتنوع ومواكبة التطورات وتهدف إلى استهداف مختلف فئات الشباب العربي، ومن أبرزها: دوري السفارات لكرة القدم تحت عنوان كأس جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، البطولة الاولي للألعاب الالكترونية، ماراثون السلام بجمهورية الصومال، الدورة العربية المدرسية بالجمهورية الجزائرية، البحرين عاصمة الثقافة الرياضية لعام 2026، دورة الألعاب الرياضية للاتحادات النوعية العربية.

وأشار إلى أن التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة سيتم رفعها إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لاعتمادها، تمهيدًا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وتنفيذها خلال عام2026.

