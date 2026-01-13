قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استمرار الأجواء شديدة البرودة مصحوبة برياح| مستجدات الطقس
وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن تكليف معلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
محدش فيكم بيتأثر بالإصابات | الدردير يوجّه رسالة صادمة لمنتخب السنغال قبل لقاء مصر
وزير الإٍسكان: التوسع في إنشاء مشاريع الإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة
طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع
فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
«سكن لكل المصريين» يمكّن 686 ألف أسرة من الحصول على وحدات سكنية
واشنطن تلوح بالتصعيد .. البرنامج النووي الإيراني هدف محتمل
رياضة

الفراعنة في الصدارة.. سجل البطولات يشعل مواجهات نصف نهائي أمم أفريقيا

منتصر الرفاعي

تتجه أنظار جماهير الكرة الأفريقية إلى مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 التي تنطلق منافساتها مساء الأربعاء المقبل في ظل صراع قوي بين أربعة من كبار القارة السمراء بحثًا عن بطاقة العبور إلى النهائي المرتقب.

مصر والسنغال.. صدام الخبرة وحامل اللقب

يخوض منتخب مصر مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره السنغالي في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة طنجة في لقاء يجمع بين خبرة «الفراعنة» التاريخية في البطولات الكبرى وقوة منتخب السنغال حامل اللقب، المعروف بصلابته البدنية وانضباطه التكتيكي ما ينذر بمواجهة حماسية لا تعترف بالتوقعات المسبقة.

المغرب ونيجيريا.. قمة مفتوحة على كل الاحتمالات

وفي المباراة الثانية يستضيف منتخب المغرب نظيره النيجيري في العاشرة مساء على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، في مواجهة تجمع بين حماسة أصحاب الأرض وطموحهم في استثمار الدعم الجماهيري وخبرة منتخب نيجيريا صاحب التاريخ العريق والقوة الهجومية الضاربة في لقاء لا يحتمل أخطاء الحسابات.

النهائي يلوح في الأفق

وتحدد مباراتا نصف النهائي طرفي المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، بينما يلتقي المنتخبان الخاسران يوم السبت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء لتحديد المركزين الثالث والرابع.

مربع ذهبي بنكهة التاريخ

ويحمل نصف النهائي هذا العام طابعا تاريخيا خاصا إذ يضم المربع الذهبي أربعة منتخبات سبق لها التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا ليصل مجموع ألقابها مجتمعة إلى 12 لقبًا، ما يضفي بعدا تاريخيا ويزيد من سخونة المنافسة.

مصر تتصدر سجل الأبطال

ويتربع منتخب مصر على عرش المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب القاري برصيد 7 ألقاب أعوام 1957 1959 و1986 و1998 و2006 2008 و2010 فيما توج منتخب نيجيريا بالبطولة 3 مرات أعوام 1980 1994 و2013 بينما حصد كل من المغرب والسنغال اللقب مرة واحدة عامي 1976 و2021 على التوالي.

ترقب جماهيري لمواجهتين تاريخيتين

وتترقب الجماهير الأفريقية مواجهتين حافلتين بالإثارة والندية، تجمع الأولى بين خبرة الفراعنة وقوة "أسود التيرانجا" بينما تشهد الثانية صراعًا بين طموح المغرب وخبرة “النسور الخضر" في نصف نهائي مرشح لدخول سجلات التاريخ القاري.

