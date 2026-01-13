قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإجازات المتبقية شهر يناير 2026
سر اختيار اسم السيدة زينب وسبب تغيير موعد الاحتفال بمولدها.. معلومات نادرة عن أم هاشم
أمام الأهرامات .. الفرنسي تيري هنري يحتفل بعيد ميلاد زوجته
أحمد موسى: أمريكا لديها إخوان إرهابيون عليهم أحكام إعدام في مصر
خلال لقائه بنظيره السوري.. وزير البترول: نتطلع لتعزيز التعاون الفترة المقبلة
رئيس صندوق الإسكان: تسليم 690 ألف وحدة حتى الآن
انتقام ربنا .. تعليق غاضب من إبراهيم عيسى على شائعة وفاته
مدبولي يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين بمصر
بث مباشر| أحمد موسى: أحيي الرئيس الأمريكي ترامب على الهواء لهذا السبب
بين حرارة الـ50 وصقيع الشتاء .. كيف تواجه الزراعة تغيرات المناخ؟
تعليق غير متوقع من خالد الغندور على انتقال أفشة إلى الاتحاد السكندري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بيوفر ثمن المواصلات عشان ولاده| شهادة صادمة من صديق الطبيب المصري بالسعودية عن جحود أبنائه

طبيب الزقازيق
طبيب الزقازيق
أحمد العيسوي

قبل أن ينتشر الفيديو الذي ظهر فيه الطبيب المصري في السعودية محمد عبد الغني، يستغيث باكيًا من خيانة أبنائه، كانت هناك حكاية طويلة لا يعرف تفاصيلها إلا القليلون. 

حكاية تبدأ من شقة متواضعة بجوار مستشفى صغير في منطقة عسير بالسعودية، حيث عاش الرجل سنوات من التقشف الشديد، لا يعرف الترف ولا الرفاهية، فقط العمل المتواصل، والحرص المبالغ فيه، وحلم واحد لا يتغير.. أن يؤمّن مستقبل أولاده.

هذه التفاصيل لم تخرج على لسان الطبيب وحده، بل كشفها جار وصديق غربة عاش معه يومًا بيوم، هو المهندس نشأت خميس، الذي روى في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ما شاهده بعينيه، مؤكدًا أن ما يقال عن تحويل عشرات الملايين ليس مبالغة، بل نتيجة طبيعية لعمر كامل من الشقاء والتنازل.

القصة من البداية.. 30 سنة غربة من أجل الأولاد

الدكتور محمد عبد النبي قاسم، طبيب مصري من مدينة الزقازيق، خرج من مصر شابًا بحثًا عن الرزق، متنقلًا بين أكثر من دولة، قبل أن يستقر لسنوات طويلة في المملكة العربية السعودية. 

ثلاثون عامًا قضاها في الغربة، لم يكن هدفه خلالها جمع المال لنفسه، بل كما يقول “كنت شغال عشان أولادي يعيشوا أحسن عيشة”.

خلال هذه السنوات، لم يكن الطبيب يحتفظ بالأموال باسمه، بل وضع ثقته كاملة في أبنائه، فكانت الحسابات البنكية والعقارات والسيارات والتوكيلات الرسمية بأسمائهم.

وخلال آخر 16 عامًا فقط، قام بحسب قوله بتحويل ما يقارب 50 مليون جنيه مصري إلى أولاده، بخلاف الممتلكات الأخرى داخل مصر.

«رجعت على أمل الراحة.. لقيت الإنكار»

وعندما بلغ الطبيب 69 عامًا، قرر العودة نهائيًا إلى وطنه، ظنًا منه أن مرحلة الغربة انتهت، وأنه سيحصد ثمار تعبه في هدوء عائلي. لكن الصدمة كانت قاسية.

ويقول الطبيب إن ابنه، الذي ظل عاطلًا عن العمل لسنوات وكان هو من ينفق عليه، واجهه بجفاء غير متوقع، وبدلًا من الترحيب به، طالبه بإثبات أن الأموال التي حُولت إليه كانت تخص والده. “لقيته بيقولي: إثبت إن الفلوس دي فلوسك”، هكذا لخص الطبيب لحظة الانكسار.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل اتهم الطبيب ابنته الكبرى بأنها شاركت في هذا الموقف، ووقفت ضده، وهددته بالسجن، في مشهد وصفه بـ”الخيانة الكاملة”.

شهادة الجار.. «عِشت معاه.. وشفت تعبه»

المهندس نشأت خميس، جار الطبيب وصديقه في الغربة، قدّم رواية إنسانية تفصيلية عن حياة الدكتور محمد، مؤكدًا أنه كان مثالًا نادرًا للتقشف والالتزام.

ويروي خميس أنه تعرف على الطبيب عام 2010 داخل مستشفى بمحافظة المجاردة في منطقة عسير، حيث كان يعمل مديرًا طبيًا للمستشفى. 

ورغم أن راتبه كان من أعلى الرواتب، ويصل إلى نحو 30 ألف ريال سعودي، إلا أن نمط حياته كان أقرب إلى الزهد.

ويقول خميس: “كان يقطع مسافات طويلة مشيًا في عز الحر، عشان يوفر كام ريال، ماكانش معاه عربية، وماكانش بيشتري حتى ازازة مية ساقعة”.

شقة بسيطة.. وأثاث مُستعمل

وبحسب شهادة الجار، استأجر الطبيب شقة متواضعة رغم قدرته المالية، بل كان يجمع بقايا الأخشاب من صناديق الأجهزة الطبية ليصنع منها سريرًا بيده، مستخدمًا منشارًا وأدوات بدائية، بدلًا من شراء أثاث جديد.

“كنت مستغرب.. راجل راتبه كبير وبيعمل كده ليه؟”، يتساءل خميس، قبل أن يجيب: “كل ده عشان أولاده”.

زوجة مريضة.. ووفاء حتى النهاية

أكثر ما يلفت في شهادة الجار حديثه عن زوجة الطبيب الأولى، التي كانت تعاني من مرض السرطان. ويؤكد خميس أن الدكتور محمد خدم زوجته بنفسه حتى آخر يوم في حياتها، ولم يفكر يومًا في التخلي عنها أو إعادتها إلى مصر.

وعندما توفيت داخل السعودية، أصر الطبيب على نقل جثمانها إلى مصر ودفنها هناك، متحملًا كل التكاليف والإجراءات، رغم تعقيدها، رافضًا أي حلول أسهل. ليقول الجار بحسم: “الراجل مقصرش في حق حد”.

ملايين بلا حساب شخصي

من النقاط الصادمة في القصة أن الطبيب بحسب الجار لم يكن يملك حسابًا بنكيًا باسمه داخل مصر، سوى حساب المعاش فقط، والذي كان أيضًا تحت تصرف ابنه. كل تحويلاته وأمواله كانت تمر عبر أولاده، بدافع الثقة الكاملة، قائلًا: “كان واثق إن تعبه محفوظ.. مكنش يتخيل إن في يوم يتقال له.. مالكش حاجة”.

هل الخوف من الميراث هو السبب؟

ويثير الجار تساؤلًا مهمًا حول دوافع ما حدث، مشيرًا إلى احتمال أن يكون الخوف من تقسيم الميراث، خاصة بعد زواج الطبيب مرة أخرى، سببًا في هذا التنكر.

ويتساءل خميس: “الـ15 سنة اللي فاتوا دول، اللي دخل فيهم عشرات الملايين، راحوا فين؟”، معتبرًا أن ما حدث لا يمكن تبريره بأي خلاف عائلي عادي.

من الغربة إلى مواقع التواصل

القصة التي ظلت حبيسة الجدران لسنوات، خرجت إلى العلن بعد انتشار فيديو الطبيب وهو يستغيث، منهكًا نفسيًا قبل أن يكون ماديًا. فيديو هز مشاعر المتابعين، وأعاد فتح النقاش حول قضايا عقوق الوالدين، والثقة المطلقة، وحدود التضحية.

قصة الدكتور محمد عبد النبي ليست مجرد نزاع عائلي على المال، بل مأساة إنسانية لرجل أفنى عمره في الغربة، اختار أن يعيش فقيرًا ليصنع لأبنائه حياة مريحة، فعاد ليجد نفسه غريبًا بينهم.

السعودية الطبيب الفيديو مصر الفلوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

موعد مباراة مصر والسنغال

بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

أفشة

طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

البنك المركزي

البنك المركزي يقبل سحب سيولة بـ91.2 مليار جنيه بفائدة 20.5% من 9 بنوك

اسعار الفراخ اليوم

الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم

الطبيب المصري محمد عبد النبي قاسم

سرق البرج وباع 10 شقق | تعليق صادم جديد للطبيب المصري ضحية جحود أبنائه

ترشيحاتنا

خالدأبو بكر

خالد أبو بكر: المستشار هشام بدوي شخصية قوية لن تسمح بالتهاون في حقوق مجلس النواب

أحمد موسى

أحمد موسى يشكر ترامب ويحييه على تصنيف الإخوان منظمة إرهابية.. فيديو

مجدي يوسف

مجدي يوسف: فرنسا تتزعم البرلمان الأوروبي في تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية

بالصور

دراسة تكشف.. مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته
مادة مستخلصة من الورد تعيد لون الشعر الرمادي إلى طبيعته

رفرفة العين المتكررة قد تكشف مشاكل صحية خفية.. متى تكون علامة خطر؟

رفرفة العين
رفرفة العين
رفرفة العين

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للوقاية من الأعراض خلال العواصف الترابية

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية
نصائح لمرضى الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد