بسرعة شحن طلقة.. إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2026

لمياء الياسين

أعلنت شركة أنكر عن جهازها الجديد Prime 65W 3-in-1 بسعة 10000 مللي أمبير، وهو عبارة عن باوربنك صغير الحجم مزود بكابل شحن مدمج ويدعم منفذي USB-C. يجمع هذا الجهاز بين وظائف بنك الطاقة وشاحن الحائط وكابل الشحن السريع في وحدة واحدة. يبلغ سعره 369 يوانًا (52 دولارًا أمريكيًا) وسيُطرح للبيع في الصين ابتداءً من 15 يناير.

يأتي الباوربنك Anker Prime 3-in-1 ببطارية سعة 9600 مللي أمبير، وسعة خرج إجمالية تبلغ 5760 مللي أمبير ويدعم طاقة خرج قصوى تصل إلى 65 واط في كلا وضعي الشحن. 

يبلغ حجم الجهاز 43.5 × 42 × 115 ملم، ويزن 305 جرامات. يتضمن قابس تيار متردد قابل للطي، ويمكن استخدامه كشاحن حائط عند توصيله بمأخذ كهربائي.
يبلغ طول كابل USB-C المدمج 22 سم، ويدعم توصيل طاقة تصل إلى 65 واط. وقد أضافت أنكر شريحة E-Marker لضمان شحن مستقر وآمن. 

كما يمكن استخدام الكابل كحبل تعليق لسهولة الحمل. وفي وضع الشاحن الجداري، يمكن للجهاز شحن جهازين في وقت واحد.

زودت شركة أنكر الباوربنك بشاشة ملونة قياس 1.3 بوصة تعرض معلومات فورية مثل نسبة شحن البطارية، وقوة الإدخال/الإخراج، ودرجة حرارة الشحن، وحالة البطارية، وعدد دورات الشحن، والوقت المتبقي المقدر. وتتيح الأزرار الجانبية للمستخدمين التبديل بين أوضاع العرض وضبط سطوع الشاشة.

يدعم الباوربنك لمجموعة كبيرة من بروتوكولات الشحن السريع، بما في ذلك PD وPPS وQC وSCP وUFCS. كما يتضمن خاصية الشحن أثناء الاستخدام، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل الأجهزة المتصلة أثناء شحن الباوربنك.

يأتي الباوربنك مزودًا بأحدث تقنيات GaN ومحرك PowerIQ 3.0، مما يضمن توافقًا واسعًا مع أكثر من 1000 جهاز. ويقوم نظام الأمان ActiveShield 3.0 بإجراء ملايين فحوصات درجة الحرارة يوميًا، ويتضمن حماية ضد ارتفاع درجة الحرارة، والجهد الزائد، والدوائر القصيرة، والتفريغ الكهروستاتيكي.

وفي السياق نفسه، قدمت شركة Baseus مؤخرًا الباوربنك بحجم AirPods مزود ببطارية سعة 10000 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 45 وات، بينما أطلقت شركة Sharge بنك طاقة بقوة 165 وات بسعة 20000 مللي أمبير، وكابل قابل للسحب، وشاشة مدمجة

