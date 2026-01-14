قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكافحة الجراد الصحراوي.. الزراعة: طورنا آليات مواجهة الآفات العابرة للحدود
التعليم تنفي اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني
إيران.. تشييع جثمان 300 شهيد ارتقوا في أعمال الشغب المسلح
انطلاق الجلسة الإجرائية لمجلس النواب في بداية الفصل التشريعي الثالث
بينهم السفير المصري.. اجتماع موسع للرئيس اللبناني مع الموفدين الدوليين
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحث سبل تطوير التعليم المزدوج 2026/2027 بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

بحثت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر سبل تطوير منظومة التعليم والتدريب المزدوج، ووضع رؤية واضحة للعام الدراسي 2026/2027.

 وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالاهتمام بجودة التعليم الفني باعتباره أحد الركائز الأساسية لتلبية احتياجات سوق العمل.

واستقبلت الأستاذة فايزة أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، الأستاذ محمد محمد صالح، ممثل الإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بوزارة التربية والتعليم، حيث ناقش الجانبان آليات رفع كفاءة التدريب المهني بالمحافظة، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص.

وعُقد اجتماع موسع ضم نخبة من قيادات التعليم الفني والوحدات الإقليمية وقادة الميدان التعليمي، من بينهم علاء حسن مدير إدارة الغردقة التعليمية، و شيماء سامي مبروك مدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج، وأحمد الزيني أحمد مدير مدرسة جمال نظيم الفندقية، و نبيل سعيد يوسف مدير مدرسة أحمد عرابي الفندقية، إلى جانب الأستاذ مبارك إبراهيم علي مدير الوحدة الإقليمية «أجيال»، والأستاذ كامل علي عبد الكامل مدير الوحدة الإقليمية بالمحافظة.

وتناول الاجتماع آليات الإشراف والمتابعة الميدانية لضمان التزام جهات التدريب بالبرامج المعتمدة، وتوفير بيئة تدريبية آمنة ومحفزة للطلاب، بما يحقق أهداف التعليم المزدوج ويضمن حقوق المتدربين.

وأسفر اللقاء عن عدد من التوصيات المهمة، أبرزها عدم الاكتفاء بزيادة عدد الفرص التدريبية، والتركيز على جودة ونوعية التدريب ومدى مواكبته للتطورات التكنولوجية الحديثة، لا سيما في قطاع الفنادق والخدمات، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، تماشيًا مع رؤية الدولة لتطوير التعليم الفني.

كما استعرض المجتمعون التحديات الراهنة التي تواجه منظومة التعليم المزدوج، وبحثوا حلولًا مبتكرة لتجاوز العقبات، وتعظيم الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب مناقشة رؤية مستقبلية متكاملة للعام الدراسي 2026/2027.

وفي هذا السياق، ركز الاجتماع على وضع الخطوط العريضة لفتح آفاق تدريبية جديدة للعام المقبل، مع التأكيد على ضرورة انتقاء جهات تدريب تلتزم بأعلى معايير الجودة.

وأكدت الأستاذة فايزة أحمد أن محافظة البحر الأحمر، بطبيعتها السياحية، تمتلك فرصًا واعدة تتطلب إعداد خريجين يتمتعون بمستوى عالٍ من الاحترافية والمهارة، مشددة على أهمية تكامل الأدوار بين المدارس والوحدات الإقليمية لضمان نجاح منظومة التعليم والتدريب المزدوج وتحقيق أهدافها التنموية.

البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر مديرية التربية والتعليم اللواء عمرو حنفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

مفترق طرق مع إيران.. هل يواجهها ترامب بالقوة أم بالتقنية؟| تفاصيل

مفترق طرق مع إيران.. هل يواجهها ترامب بالقوة أم بالتقنية؟| تفاصيل

الدكتور محمد عبدالغني

ابني قالي هديك 7 آلاف جنيه .. الطبيب المصري بالسعودية يكشف مفاجآت في جحود أبنائه

السادات

محافظ أسوان: تطوير وتوسعة طريق السادات

بالصور

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

كيا
كيا
كيا

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد