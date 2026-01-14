قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكافحة الجراد الصحراوي.. الزراعة: طورنا آليات مواجهة الآفات العابرة للحدود

شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور مأمون العلوي، الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة  للأمم المتحدة (الفاو)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات مواجهة الآفات العابرة للحدود، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً فائقاً لملف مكافحة الجراد باعتباره أحد الركائز الأساسية لحماية الرقعة الزراعية وتأمين الغذاء، مؤكدا التزام مصر بتعزيز التعاون المستمر مع الهيئة والمنظمات الدولية لتبادل الخبرات وتطبيق أحدث التكنولوجيات العالمية، وفق استراتيجية متكاملة تعتمد على الاستباقية والجاهزية الدائمة.

وشدد وزير الزراعة، على أن غرف العمليات التابعة للإدارة العامة لشؤون الجراد تعمل على مدار الساعة، مع توفير كافة الدعم اللوجستي والمبيدات اللازمة، مؤكداً أن التنسيق مع الهيئة يضمن بقاء المنطقة في مأمن من هذه الآفة الخطيرة

وأضاف أنه يتم أيضا دمج تقنيات الاستشعار عن بُعد والذكاء الاصطناعي في خرائط التنبؤ، وذلك بهدف استباق حركة الجراد عبر تحليل البيانات المناخية والبيئية بدقة فائقة.

من جانبه، أعرب الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي، عن تقدير الهيئة البالغ للدور المحوري الذي تلعبه مصر في الحفاظ على توازن الأمن الغذائي بالمنطقة، مشيداً بالتجربة المصرية الفريدة في إدارة ملف مكافحة الجراد، لافتا إلى أن مصر تمثل نموذجاً يحتذى به في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، نظراً لما تمتلكه من بنية تحتية قوية وخبرات متراكمة جعلتها تقود الجهود الإقليمية في هذا الشأن.

وناقش الاجتماع تطوير منظومة الربط الإلكتروني لتداول البيانات حول حركة الأسراب لضمان سرعة الاستجابة، فضلا عن تكثيف البرامج التدريبية المتخصصة لرفع كفاءة المهندسين والفنيين، ونقل الخبرات المصرية للأشقاء في الدول الأعضاء، كذلك التأكيد على أهمية الشفافية في تداول التقارير الميدانية لدعم اتخاذ القرار على المستوى الإقليمي، اضافة الى تعزيز الزيارات الميدانية المشتركة للاطلاع على أحدث الوسائل اللوجستية في عمليات الرصد والمكافحة.

