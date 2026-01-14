انطلاق برنامج تأهيل سفراء التميز استعدادًا لجائزة المتميز للقطاع الصحي 2026

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر مشاركتها في البرنامج التدريبي «تأهيل سفراء التميز بالمديريات الصحية»، الذي أطلقته جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة في جائزة المؤسسة المتميزة للقطاع الصحي لعام 2026.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وبمتابعة الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

ويستهدف البرنامج إعداد كوادر مؤهلة داخل المديريات الصحية، قادرة على تطبيق منظومة التميز الحكومي، وربط الأداء المؤسسي بمستهدفات رؤية مصر 2030، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية وتحقيق رضا المواطنين.

وضم فريق مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر المشارك في البرنامج كلًا من: الدكتورة إكرام الشحات السيد «سفير التميز»، والدكتور باسم حليم، والدكتورة تغريد محمد، والدكتورة آية إبراهيم، أعضاء فريق التميز.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن مشاركة المديرية في هذا البرنامج التدريبي تعكس حرصها على بناء القدرات المؤسسية وتنمية الموارد البشرية داخل القطاع الصحي، ونشر ثقافة التميز والجودة، بما يدعم التطوير المستدام لمنظومة الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتطبيق معايير التميز المؤسسي يمثلان ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق رضا المواطنين، مؤكدًا استمرار دعم المديرية لكافة المبادرات والبرامج التي تسهم في تحسين الأداء المؤسسي والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة البحر الأحمر.