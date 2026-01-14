قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع محلي وعالمي.. سعر الذهب مستهل التعاملات المسائية يوم الأربعاء
وزير التعليم ونظيره الياباني يتفقدان مدرسة السيدة نفيسة الثانوية بنات
غدا أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية شيماء جمال بتهمة سب محامين
شيخ الأزهر: لست بفضل الله ممن يشغلون أنفسهم بالجوائز ويكفيني حمل أمانة العلم
‏يارب نصرك ..إبراهيم فايق يدعو للمنتخب قبل مباراة السنغال
وزير الإنتاج الحربي لـ رئيس المتحدة: الإعلام الهادف شريك أساسي في بناء الوعي
رئيس الوزراء البريطاني: نعمل على فرض المزيد من العقوبات على إيران
أجواء شديدة البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات
شيخ الأزهر: موقف الرئيس السيسي في حماية القضية الفلسطينية حاسم
اعرف القيمة التسويقية لمنتخبي مصر والسنغال قبل مواجهة الليلة
رئيس إسكان النواب: نسعى لصياغة تشريعات تحقق طموح المواطن في السكن
الزراعة: تحصين وتعقيم 2700 كلب في يناير.. وحملات متخصصة بالمواقع الأثرية
عمدة إكوه يكشف مفاجآت في خلاف الطبيب المصري بالسعودية مع أبنائه على تفاصيل ثروته

الدكتور محمد عبد الغني قاسم
الدكتور محمد عبد الغني قاسم
إسراء عبدالمطلب

تحول خلاف عائلي داخل أسرة مصرية إلى قضية رأي عام بعد اتهام الطبيب المصري السابق في السعودية، الدكتور محمد عبد الغني قاسم، أبنائه بالاستيلاء على  50 مليون جنيه من أمواله وتركه بلا مصدر مادي عقب تقاعده وعودته إلى مصر.

وأكد الأب في مقطع فيديو متداول له عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن أبناءه استحوذوا على ممتلكاته التي كونها خلال أكثر من 30 عاماً من العمل بالخارج، فيما نفى الابن الأكبر يوسف صحة رواية والده، مؤكدًا أن معظم الأموال ميراث والدتهم المتوفاة عام 2012، والنزاع بدأ بعد مطالبة الأب باسترداد الأموال والممتلكات، في وجود عدة قضايا منظورة حالياً أمام المحاكم، فيما ترى الابنة الكبرى أن تفاصيل الخلاف أعقد مما يظهر للرأي العام وأن الأسرة ذات سمعة طيبة وبيئة طبية محترمة.

من جانبه، قال عمدة قرية إكوه بالشرقية،  عصام عبدالوهاب، إن المهندس يوسف إبن الدكتور  محمد عبد الغني قاسم، حضر إليه مقر عمودية إكوه ومعه المستندات الدالة على أن الملكية التي يدعي الأب أنها لها نتيجة عمله بالخارج، هي للإبن وإخوته من إرث والدتهم المتوفية رحمها الله.

وأضاف عبدالوهاب في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المهندس يوسف أبلغه أن هذا ورثه هو وإخوته الأشقاء من والدتهم، والدكتور محمد عبدالغني (الوالد) وقع علي العقود ومسجلة في المحكمه أما إخوتهم غير الأشقاء وهم من زوجات أخري ليس لهم الحق في ماتركته والدتهم من إرث.

وتابع أن المهندس يوسف قال إن والدتهم كانت تعمل دكتورة في أكبر مستشفيات السعوديه ويوجد مستندات واثباتات.

وأشار العمدة إلى أنه راسل الدكتور محمد وأرسل له رقم هاتفه حتى يتأكد منه من صحة الحديث ويحل الخلاف، ولكن الأب لم يتواصل معه لحل الموضوع بالطرق الوديه بدلًا من منصات التواصل الاجتماعي.

واختتم العمدة حديثه قائلًا: "أرجو من الدكتور محمد أن يحل الموضوع بينه وبين أبنائه بالطرق الوديه وطبقاً للشريعة الإسلامية والأبناء لا يرفضون ذلك.

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لإصابتك بهذا المرض الصامت

هشاشة العظام.. علامات تحذيرية لاصابتك بهذا المرض الصامت

بطن الولادة القيصرية.. كيف تتخلصين منها بطريقة صحية وفعّالة؟

لو لسة والدة ..كيف تتخلصين من دهون البطن بطريقة صحية وفعّالة؟

حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ

حيل تنسف الكرش سريعًا.. نتائج ملحوظة خلال أيام بدون رجيم قاسٍ

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

تفاصيل صحية صادمة في أزمة ياسر صادق.. أطباء يكشفون ما لا يعرفه الجمهور

يسون خيمينيز

الحلم تحقق.. فنان شهير يلقى حتفه في الجو

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

