22 عاما على فيلم حب البنات.. وإفيه كلهم مصطفى أبو حجر ما زال حاضرا

تمر اليوم الأربعاء الذكرى الـ22 على عرض فيلم «حب البنات»، الذي طُرح لأول مرة في 14 يناير 2004، وحقق وقتها نجاحًا كبيرًا جعله واحدًا من أبرز الأفلام الرومانسية في السينما المصرية.

ويُعد الفيلم من الأعمال المحببة لدى الجمهور، إذ يحرص عدد كبير من القنوات الفضائية على عرضه بشكل متكرر، خاصة خلال موسم عيد الحب، لما يحمله من أجواء رومانسية وقصص إنسانية قريبة من الواقع.

ورغم مرور أكثر من عقدين على عرضه، ما زالت إفيهات الفيلم عالقة في أذهان المشاهدين، وعلى رأسها مقولة «كلهم مصطفى أبو حجر»، التي تحولت إلى جملة دارجة تُستخدم حتى اليوم في المواقف اليومية، ما يعكس التأثير المستمر للفيلم في الوجدان العام.

وشارك في بطولة «حب البنات» نخبة من النجوم، ونجح العمل في تقديم قصة رومانسية خفيفة تجمع بين الحب والصداقة وخيبات الأمل، وهو ما جعله يحتفظ بمكانته لدى الجمهور حتى الآن.

فيلم حب البنات من بطولة ليلي علوي ، اشرف عبد الباقي ، أحمد عز ، حنان ترك ، هنا شيحة ، ضياء الروح ، خالد برادة، عدد كبير من النجوم