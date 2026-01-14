قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ساندي تستعرض لياقتها البدنية و تشارك جهورها بصورة من داخل الجيم
رئيس الوزراء يتفقد بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر للحاويات.. غدا
كأس الأمم الإفريقية| خروج فتوح وضغط سنغالي.. تعادل سلبي بين مصر والسنغال بعد مرو 60 دقيقة
الفاتيكان يختتم سنة اليوبيل 2025 بإغلاق الباب المقدس في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان
لوفتهانزا الألمانية تبلغ موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات الجوية
جمال علام: أتوقع فوز مصر على السنغال بركلات الترجيح وبلوغ نهائى الكان
إعلام عبري: شركة لوفتهانزا أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة إسرائيل وإلغاء الرحلات بدءا من الغد
محافظ الغربية يتفقد تركيب وتشغيل إشارة ضوئية بكاميرات مراقبة في شارع البحر بالمحلة
ماتت من الجوع.. كيف أنهى الأب حياة فتاة قنا في غرفة مغلقة؟
إعلام إسرائيلي: استعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية لخطة السلام في غزة
كأس أمم إفريقيا.. غياب رسمي لثنائي السنغال ديارا وكوليبالي عن المباراة المقبلة
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: بيان الفصائل الفلسطينية يثمن دور مصر في دعم قطاع غزة
فن وثقافة

22 عاما على فيلم حب البنات.. وإفيه كلهم مصطفى أبو حجر ما زال حاضرا

فيلم حب البنات
فيلم حب البنات
أوركيد سامي

تمر اليوم الأربعاء الذكرى الـ22 على عرض فيلم «حب البنات»، الذي طُرح لأول مرة في 14 يناير 2004، وحقق وقتها نجاحًا كبيرًا جعله واحدًا من أبرز الأفلام الرومانسية في السينما المصرية.
ويُعد الفيلم من الأعمال المحببة لدى الجمهور، إذ يحرص عدد كبير من القنوات الفضائية على عرضه بشكل متكرر، خاصة خلال موسم عيد الحب، لما يحمله من أجواء رومانسية وقصص إنسانية قريبة من الواقع.
ورغم مرور أكثر من عقدين على عرضه، ما زالت إفيهات الفيلم عالقة في أذهان المشاهدين، وعلى رأسها مقولة «كلهم مصطفى أبو حجر»، التي تحولت إلى جملة دارجة تُستخدم حتى اليوم في المواقف اليومية، ما يعكس التأثير المستمر للفيلم في الوجدان العام.
وشارك في بطولة «حب البنات» نخبة من النجوم، ونجح العمل في تقديم قصة رومانسية خفيفة تجمع بين الحب والصداقة وخيبات الأمل، وهو ما جعله يحتفظ بمكانته لدى الجمهور حتى الآن.

فيلم حب البنات من بطولة ليلي علوي ، اشرف عبد الباقي ، أحمد عز ، حنان ترك ، هنا شيحة ، ضياء الروح ، خالد برادة، عدد كبير من النجوم

