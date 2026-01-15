قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفترة القادمة حاسمة.. أبو ريدة يفاجئ اللاعبين عقب هزيمة منتخب مصر
ترامب يبلغ فريقه: أريد عملاً عسكرياً سريعاً وحاسماً ضد إيران
اجعل بداية اليوم مباركة.. دعاء فجر 26 من شهر رجب لفك الكرب وتيسير الأمور
سعر ومواصفات «بروتون جين2» بسوق المُستعملة
خريطة الأمطار والضباب.. القاهرة والوجه البحري في قلب تقلبات الطقس
إصابة بالخلفية.. محمد أضا يكشف سر تغيير فتوح في مباراة السنغال
بعد الخسارة أمام السنغال.. مفاجأة في تصنيف الفيفا لمنتخب مصر
السفارة الأمريكية في إسرائيل تصدر تنبيهاً أمنياً لموظفيها: تأكدوا من صلاحية جوازات سفركم
السفير البريطاني يغادر إيران برفقة جميع موظفي السفارة
باختيار ترامب.. دعوات أمريكية للانضمام إلى مجلس السلام المؤقت في غزة
هل يقود حسام حسن مصر في كأس العالم؟.. الغندور يكشف قرار اتحاد الكرة
وزير الخارجية الإيراني: المرشد الأعلى بصحة جيدة وطهران تحت السيطرة الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشرف عبد الباقي ومحمود ماجد من كواليس فيلم «ده صوت إيه ده»

أشرف عبد الباقي ومحمود ماجد و صناع الفيلم من كواليس تصوير فيلم «ده صوت إيه ده»
أشرف عبد الباقي ومحمود ماجد و صناع الفيلم من كواليس تصوير فيلم «ده صوت إيه ده»
أوركيد سامي

شارك المؤلف والممثل محمود ماجد الجمهور بصور من كواليس تصوير فيلمه الجديد «ده صوت إيه ده»، كاشفًا عن تفاصيل التجربة التي وصفها بأنها حلم مؤجل تحقق بعد سنوات من التحضير والتحديات.

وقال محمود ماجد، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، إن فكرة تقديم عمل سينمائي يعتمد على الموسيقى كانت تراوده منذ فترة طويلة، موضحًا أن التحضيرات الأولى للفيلم بدأت عام 2020، قبل أن يتوقف التصوير لفترة، ليعود فريق العمل لاحقًا ويستكمل المشاهد حتى الانتهاء من الفيلم.

وأضاف ماجد: «أنا طول عمري نفسي أعمل فيلم، وبحب الغُنا جدًا، لكن المشكلة إني ما بعرفش أغني، واضطريت أتدرب على الغُنا علشان أقدر أقدم التجربة دي بالشكل اللي كنت متخيله».

وأكد أن «ده صوت إيه ده» يمثل تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة له على المستوى الفني، معربًا عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع النجم أشرف عبد الباقي، قائلًا: «العمل مع النجم أشرف عبد الباقي كان حلمًا واتحقق».

واختتم محمود ماجد حديثه بالإشادة بجميع أفراد فريق العمل، معربًا عن أمله في أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

اخبار الفن نجوم الفن فيلم دة صوت إيه دة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

أول رد من التعليم على أنباء إحالة الوزير للمحاكمة الجنائية

محمد صلاح

اتفرج مجانا.. 3 قنوات تنقل مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

مصر و السنغال

ماتش مصر والسنغال ببلاش.. القنوات المجانية الناقلة للمبارة في نصف نهائي الكان

تردد قناة الجزائرية الأرضية

مصر تواجه السنغال اليوم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة

ماني ومحمد صلاح

بـ التردد.. قنوات مجانية ومشفرة تنقل مباراة مصر والسنغال

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب الثانوية العامة 2026 بشأن امتحان اللغة الإنجليزية

ماني ومحمد صلاح

طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية الناقلة لـ مباراة مصر والسنغال| تعرف عليها

منتخب مصر والسنغال

ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

طبول الحرب تدق.. تأهب دولي وإغلاق أجواء ومغادرة بعثات مع تصاعد التوقعات بضربة ضد إيران خلال ساعات

بريطانيا

بريطانيا تغلق سفارتها مؤقتا في طهران

دونالد ترامب

ترامب: إذا لم يتوقف قتل المتظاهرين في إيران فسنكون غاضبين جدا

بالصور

بإطلالة ملفتة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

ساندى تثير الجدل فى احدث ظهور لها
ساندى تثير الجدل فى احدث ظهور لها
ساندى تثير الجدل فى احدث ظهور لها

سعر ومواصفات «بروتون جين2» بسوق المُستعملة

بروتون جين 2
بروتون جين 2
بروتون جين 2

لأول مرة.. شيفرولية سبارك الكهربائية تصل مصر رسميًا - أسعار ومواصفات

شيڤروليه سبارك الكهربائية
شيڤروليه سبارك الكهربائية
شيڤروليه سبارك الكهربائية

لوك فرنسي.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها

بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها
بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها
بلوك فرنسي..هنا الزاهد تخطف الانزار بجمالها

فيديو

رامى إمام

رامى إمام يعلق على جدل الممثل الأعلى أجرا: هزار ومنافسة شريفة .. فيديو

ويزو بشكل جديد

محدش عرفها .. ظهور مفاجئ لويزو بعد فقدانها الشديد للوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد