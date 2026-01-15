أشرف عبد الباقي ومحمود ماجد من كواليس فيلم «ده صوت إيه ده»

شارك المؤلف والممثل محمود ماجد الجمهور بصور من كواليس تصوير فيلمه الجديد «ده صوت إيه ده»، كاشفًا عن تفاصيل التجربة التي وصفها بأنها حلم مؤجل تحقق بعد سنوات من التحضير والتحديات.

وقال محمود ماجد، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»، إن فكرة تقديم عمل سينمائي يعتمد على الموسيقى كانت تراوده منذ فترة طويلة، موضحًا أن التحضيرات الأولى للفيلم بدأت عام 2020، قبل أن يتوقف التصوير لفترة، ليعود فريق العمل لاحقًا ويستكمل المشاهد حتى الانتهاء من الفيلم.

وأضاف ماجد: «أنا طول عمري نفسي أعمل فيلم، وبحب الغُنا جدًا، لكن المشكلة إني ما بعرفش أغني، واضطريت أتدرب على الغُنا علشان أقدر أقدم التجربة دي بالشكل اللي كنت متخيله».

وأكد أن «ده صوت إيه ده» يمثل تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة له على المستوى الفني، معربًا عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع النجم أشرف عبد الباقي، قائلًا: «العمل مع النجم أشرف عبد الباقي كان حلمًا واتحقق».

واختتم محمود ماجد حديثه بالإشادة بجميع أفراد فريق العمل، معربًا عن أمله في أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.