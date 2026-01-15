قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسوان تحتفل اليوم بعيدها القومى الـ 55

محمد عبد الفتاح

تحتفل محافظة أسوان اليوم الخميس، بعيدها القومي المتزامن مع الذكرى الـ 55 لافتتاح مشروع السد العالي أحد أعظم مشروعات القرن العشرين، وتقتصر مظاهر الاحتفال على إيقاد الشعلة ووضع إكليل الزهور بالنصب التذكاري للمحافظة.

ومن جانبه، أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن المحافظة حرصت هذا العام على اقتصار احتفالات العيد القومي لأسوان، بإيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة، يعقبها وضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للمحافظة في مشهد يحمل دلالات وطنية وإنسانية عميقة.

وأوضح أن هذا التوجه يأتي انطلاقًا من الحرص على ترشيد الإنفاق العام، وإعادة توجيه أي مصروفات كانت مخصصة للاحتفالات إلى مجالات أكثر إلحاحًا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها دعم مشروعات البنية التحتية، وتحسين منظومة النظافة العامة، والارتقاء بالمرافق والخدمات الأساسية بجميع مدن ومراكز المحافظة.

العيد القومى 

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن المخصصات المالية المتوفرة الناتجة عن هذا القرار سيتم توجيهها أيضًا لتوفير محولات كهرباء جديدة بعدد من القرى والنجوع والمناطق النائية، بما يسهم في استقرار التيار الكهربائي وتحسين جودة الحياة للأهالي.

وأكد المحافظ أن الاحتفال الحقيقي بالعيد القومي يتحقق من خلال العمل الجاد وتلبية احتياجات المواطنين، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة التي تضع الإنسان في مقدمة أولويات المحافظة.

