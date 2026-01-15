رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد كنترول الشهادة الإعدادية بمنطقة القاهرة

أجرى الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، جولة تفقدية لكنترول الشهادة الإعدادية بمنطقة القاهرة الأزهرية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الامتحانات، والوقوف على انتظام سير العمل داخل الكنترولات.

رافق فضيلته خلال الجولة السيد/ خالد إبراهيم، مدير عام التعليم النموذجي، والسيد/ فايز نصر الدين، مدير عام الكمبيوتر التعليمي، وذلك بحضور د/ ياسر علام، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية.

واطّلع رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على سير أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الكنترول، مؤكدًا ضرورة تحري أقصى درجات الدقة والشفافية في جميع مراحل العمل؛ صونًا لحقوق الطلاب، وترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وشدد فضيلته على أهمية الالتزام الكامل بسرية العمل داخل الكنترول، وعدم التهاون في تطبيق اللوائح والتعليمات المنظمة، مشيدًا بالجهود المبذولة من القائمين على أعمال الكنترول، وما لمسه من انضباط وجدية والتزام في الأداء.

كما وجّه الشيخ/ أيمن عبدالغني، بضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، والعمل بروح الفريق الواحد؛ لضمان الانتهاء من أعمال الكنترول في مواعيدها المحددة، وإعلان نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية بدقة وشفافية.

يُذكر أن امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول قد انطلقت اليوم الخميس؛ حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادة القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في مادتي الفقه واللغة العربية (النحو والصرف).

ومن المقرر أن تُختتم امتحانات الشهادة الابتدائية يوم الأربعاء المقبل بمادة المستوى الرفيع للمعاهد الخاصة والنموذجية، فيما تُختتم امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس بمواد اللغة الأجنبية والتربية الفنية.