أخبار التوك شو| مصطفى بكري: هناك حملة منظمة وممنهجة ضد مصر تشن من الخارج.. أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة يصلون مصر.. وبدء اجتماعات حاسمة لدخول القطاع

مصطفى بكري: هناك حملة منظمة وممنهجة ضد مصر تشن من الخارج

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن التغيير الوزاري ضرورة لصالح المواطن والبلد، مشيرا إلى أن قانون الايجار يفجر أزمة مجتمعية بين طبقات المجتمع المصري.

أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة يصلون مصر.. وبدء اجتماعات حاسمة لدخول القطاع

أكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، وصول جميع أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة لمصر وبدء اجتماعاتها تمهيدا لدخول القطاع.

زوج آية سماحة يقبل أبلة فاهيتا وزوجته على الهواء

قام زوج الفنانة آية سماحة بتقبيل “أبلة فاهيتا على الهواء، إضافة إلى أنه قام بتقبيل زوجته”، وذلك خلال لقاء له لبرنامج “ليلة فونطاستيك”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”.



أكثر من 8 آلاف طن مساعدات مصرية لغزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعقد مسار اتفاق القطاع

الاحتلال الإسرائيلي اعتبر عام 2025 عامًا للحسم، والمقصود بذلك فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المدينة، وتنفيذ مخطط ما يسمى بالقدس الكبرى، واعتبار القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة للاحتلال.

مصلحة الجمارك: رسوم مستلزمات الإنتاج للمنتجات الصناعية منخفضة للغاية ما بين 2 لـ 5 %

أكد أحمد اموي رئيس مصلحة الجمارك، أن الجمارك هي خط الدفاع الأول عن السوق الداخلي المصري وتنظيم الأسواق الداخلية وحماية الصناعة الوطنية .

أزهري : الإلحاد مذكور بالقرآن والسنة .. ولا مشكلات في طرحه بفيلم

قال الشيخ محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف، إنه لا يوجد مشكلة في طرح أو مناقشة الإلحاد في فيلم، موضحًا أن البعض يخاف على الإسلام من الإلحاد، لكن الإسلام لا يخاف على نفسه من الإلحاد.

جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية

أكد انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يجب العمل دون كلل لتحقيق السلام بين الأمم.

الخارجية الفلسطينية: السلطة الوطنية ومنظمة التحرير صاحبة الولاية القانونية والسياسية على الأرض المحتلة

كشفت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخطوات الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية الفلسطينية لتحفيز المجتمع الدولي وخصوصا الدول الداعمة لخطة الرئيس الأمريكي ترامب على اتخاذ مواقف أكثر فاعلية تجاه الوضع في غزة.

محافظة القدس: انتهاكات إسرائيل تستهدف إجبار الفلسطينيين على التهجير

قال معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى حسم مسألة السيادة على مدينة القدس.

تقليل النشويات وزيادة البروتين.. أسرار النظام الغذائي الجديد| شاهد

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أن المفاهيم الحديثة للتغذية شهدت تطورًا كبيرًا مع ظهور ما يُعرف بـ«الهرم الغذائي الجديد»، والذي يركز على جودة ونوعية الطعام بدلًا من الاعتماد على حساب السعرات الحرارية فقط.