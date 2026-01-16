قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
وزير الخارجية: موقف مصر ثابت تجاه لبنان ونرفض المساس بسيادته
هل صيام اليوم 27 رجب ثوابه يعادل 5 سنوات؟.. الإفتاء توضح صحة الحديث
موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا
الحكم على رئيس كوريا الجنوبية السابق بالسجن خمس سنوات
الطقس اليوم.. سحب منخفضة تغطي المحافظات وصقيع ليلا
أمريكا تطالب روسيا بسداد 225.8 مليار دولار
الرئيس السيسي يتفقد مسجد العزيز الحكيم بالمقطم.. منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة
الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم
مباراة مصر ونيجيريا لتحديد صاحب المركز الثالث.. القنوات الناقلة
غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز في الحقوق والواجبات بعقد العمل بسبب الإعاقة
هل يجوز صيام اليوم الجمعة 27 رجب منفردا؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| مصطفى بكري: هناك حملة منظمة وممنهجة ضد مصر تشن من الخارج.. أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة يصلون مصر.. وبدء اجتماعات حاسمة لدخول القطاع

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

مصطفى بكري: هناك حملة منظمة وممنهجة ضد مصر تشن من الخارج
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن التغيير الوزاري ضرورة لصالح المواطن والبلد، مشيرا إلى أن قانون الايجار يفجر أزمة مجتمعية بين طبقات المجتمع المصري.

أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة يصلون مصر.. وبدء اجتماعات حاسمة لدخول القطاع
أكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، وصول جميع أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة لمصر وبدء اجتماعاتها تمهيدا لدخول القطاع.

زوج آية سماحة يقبل أبلة فاهيتا وزوجته على الهواء
قام زوج الفنانة آية سماحة بتقبيل “أبلة فاهيتا على الهواء، إضافة إلى أنه قام بتقبيل زوجته”، وذلك خلال لقاء له لبرنامج “ليلة فونطاستيك”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”.


أكثر من 8 آلاف طن مساعدات مصرية لغزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعقد مسار اتفاق القطاع
 الاحتلال الإسرائيلي اعتبر عام 2025 عامًا للحسم، والمقصود بذلك فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المدينة، وتنفيذ مخطط ما يسمى بالقدس الكبرى، واعتبار القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة للاحتلال.

مصلحة الجمارك: رسوم مستلزمات الإنتاج للمنتجات الصناعية منخفضة للغاية ما بين 2 لـ 5 %
أكد  أحمد اموي رئيس مصلحة الجمارك، أن الجمارك هي خط الدفاع الأول عن السوق الداخلي المصري وتنظيم  الأسواق الداخلية وحماية الصناعة الوطنية .

أزهري : الإلحاد مذكور بالقرآن والسنة .. ولا مشكلات في طرحه بفيلم
قال الشيخ محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف، إنه لا يوجد مشكلة في طرح أو مناقشة الإلحاد في فيلم، موضحًا أن البعض يخاف على الإسلام من الإلحاد، لكن الإسلام لا يخاف على نفسه من الإلحاد.

جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
أكد انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يجب العمل دون كلل لتحقيق السلام بين الأمم.

الخارجية الفلسطينية: السلطة الوطنية ومنظمة التحرير صاحبة الولاية القانونية والسياسية على الأرض المحتلة
كشفت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،  الخطوات الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية الفلسطينية لتحفيز المجتمع الدولي وخصوصا الدول الداعمة لخطة الرئيس الأمريكي ترامب على اتخاذ مواقف أكثر فاعلية تجاه الوضع في غزة.

محافظة القدس: انتهاكات إسرائيل تستهدف إجبار الفلسطينيين على التهجير
قال معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى حسم مسألة السيادة على مدينة القدس.

تقليل النشويات وزيادة البروتين.. أسرار النظام الغذائي الجديد| شاهد
أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أن المفاهيم الحديثة للتغذية شهدت تطورًا كبيرًا مع ظهور ما يُعرف بـ«الهرم الغذائي الجديد»، والذي يركز على جودة ونوعية الطعام بدلًا من الاعتماد على حساب السعرات الحرارية فقط.

قطاع غزة مصر آية سماحة مصطفى بكري الجمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

ليلة الإسراء والمعراج الآن

ليلة الإسراء والمعراج الآن.. بـ13 دعاء قبل النوم تسمع خبرا سعيدا صباحا

الشعراوي

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

تشغيل واتساب بدون إنترنت

تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة

أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها وأفضل الأعمال المستحبة

أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها وأفضل الأعمال المستحبة

سعر الذهب

تراجع محدود في سعر الذهب مساء اليوم 15-1-2026

ترشيحاتنا

تامر حسنى

تامر حسني يشعل أوبن إير مول مدينتي في حفل جماهيري ضخم

موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريًا وبداية العد التنازلي لرمضان 2026

موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريًا وبداية العد التنازلي لرمضان 2026

لجنة الكهنة والرعاة

الميلاد يجمعنا .. لقاء مسكوني للجنة الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد