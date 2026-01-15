مصلحة الجمارك: رسوم مستلزمات الإنتاج للمنتجات الصناعية منخفضة للغاية ما بين 2 لـ 5 %

أكد أحمد اموي رئيس مصلحة الجمارك، أن الجمارك هي خط الدفاع الأول عن السوق الداخلي المصري وتنظيم الأسواق الداخلية وحماية الصناعة الوطنية .

وقال أحمد اموي في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" الجمارك تفرض رسوم جمركية على بضائع قادمة من الخارج ".

وتابع أحمد أموي :" الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج للمنتجات الصناعية منخفضة للغاية ما بين 2 لـ 5 % والبعض منها عليه 0 % ".

وأكمل احمد أموي :" نظام التسجيل المسبق للشحنات الغرض الرئيسي منه تقليل المخاطر وتجنب ورود منتجات من الخارج من منتج مجهول الهوية او منتجات غير مطابقة للمواصفات المصرية ".

ولفت احمد أموي :" قبل السماح للمصدر بالتصدير لمصر يتم الاستعلام عن المصدر والمنتجات التي يقوم بتصديرها والخلفية المالية والخلفية القانونية للمصدر قبل الموافقة على التصدير للسوق المصري ".

ولفت أحمد أموي :" نظام التسجيل المسبق للشحنات أثبتت نجاح باهر في خفض زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات الجمركية ".

