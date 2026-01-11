قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
رفع جلسة محاكمة المتهمين بقـ.ـتل صغير شبرا الخيمة وبث الجريمة على «الدارك ويب»
اللواء مجدي اللوزي لـ صدى البلد: شلة منتفعين وراء شائعات الاستقالة بـ اتحاد الملاكمة
مستخلصو الجمارك بالإسكندرية يطالبون بتخفيف الغرامات وتيسير الإجراءات

ولاء عبد الكريم

عقدت شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية لقاءً موسعًا مع رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بمقر الهيئة داخل ميناء الإسكندرية البحري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، لتعزيز قنوات التواصل المؤسسي ومناقشة التحديات الجمركية والفنية التي تواجه العاملين بالمنظومة.


وقال محمد العرجاوي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، إن اللقاء شهد مشاركة عدد من قيادات الهيئة، من بينهم اللواء وائل النجومي رئيس الإدارة المركزية للواردات، والمهندس أسامة مدير عام السلع الصناعية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشعبة، وفي مقدمتهم شوقي عبد الغفار النائب الأول لرئيس الشعبة، وعبد الناصر فرحات سكرتير المجلس، وخالد فتح الله عضو مجلس الإدارة.


وأوضح العرجاوي أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، أبرزها الغرامات المفروضة نتيجة تأخير تقديم النموذج الإحصائي، حيث تم التأكيد على ضرورة إلغاء هذه الغرامات أو إعادة النظر في آليات تطبيقها، بما يحقق التوازن بين متطلبات الرقابة وتيسير حركة التجارة وتقليل الأعباء على المتعاملين داخل الموانئ.


وأشار إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى متابعة مطلب الشعبة بشأن إعادة النظر في القرار رقم 43 الخاص بالأغذية، والمتعلق بتسجيل المصانع، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية والمالية على المستوردين، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة.
 

وأضاف رئيس الشعبة أن الاجتماع أكد أهمية تفعيل دور الهيئة في التحقق من شهادات المنشأ، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، بما يعزز نزاهة منظومة الاستيراد، ويحد من الممارسات غير المشروعة، ويدعم حماية الاقتصاد الوطني.

وأكد العرجاوي أن اللقاء تناول أيضًا أهمية تفعيل بروتوكول التعاون التدريبي القائم بين الهيئة وشعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، بهدف دعم التدريب ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة الجمركية، وتطوير الأداء المهني، ومواكبة التغيرات التشريعية والفنية المتلاحقة في منظومة التجارة الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة داخل الموانئ المصرية.

