قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية: اتفاق غزة خطوة تفضي إلى مسار سياسي يؤدي إلى دولة مستقلة
ضبط 5 متهمين في واقعة دهس مواطن لسائقي ديلفري بشوارع طنطا
الحكومة: صندوق مصر السيادي يحقق نموًا يتجاوز 90% في محفظة الأصول
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجيل: تشغيل محطة السخنة إعلان لنجاح رؤية الدولة في التحول لمركز تجارة عالمي

المهندس إيهاب محمود،
المهندس إيهاب محمود،
معتز الخصوصي

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة ليس مجرد افتتاح لمشروع نقل، بل هو إعلان صريح عن نجاح الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في التحول من ممر ملاحي إلى مركز محوري للتجارة العالمية.

​وأضاف "محمود"، في بيان، أن هذا المشروع يعكس سرعة وكفاءة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانئ، وتحويل مصر إلى قلب نابض لحركة التجارة والترانزيت الدولية، مستغلةً عبقرية الموقع الجغرافي، موضحًا أن إدارة المحطة من خلال تحالف يضم (هاتشيسون بورتس، CMA، COSCO) يعكس ثقة كبرى الخطوط الملاحية العالمية في مناخ الاستثمار المصري، ويضمن تدفقات مستمرة للسفن العملاقة مثل (CMA CGM IRON).

وأوضح العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن التطوير لا يتوقف عند حدود الميناء، بل يمتد ليربط البحرين الأحمر والمتوسط عبر شبكة سكك حديدية وقطار كهربائي سريع، مما يخلق منظومة نقل متعدد الوسائط تنافس عالميًا، منوهًا بأن الإشارة إلى أن المحطة "آلية بالكامل" يؤكد مواكبة مصر للثورة الصناعية الرابعة في مجال الموانئ، مما يضمن دقة وسرعة العمليات وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ولفت إلى أن ما شهده ميناء السخنة اليوم هو خطوة عملية في طريق النهضة الشاملة؛ فدعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة يتطلب بنية تحتية بهذا الحجم والاحترافية، مؤكدًا أن هذا المشروع هو قاطرة نمو ستسهم في زيادة الدخل القومي، وتوفير فرص عمل، وترسيخ مكانة مصر كحلقة وصل لا غنى عنها في سلاسل الإمداد العالمية.

المهندس إيهاب محمود إيهاب محمود حزب الجيل الديمقراطي محطة البحر الأحمر ميناء السخنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

عمرو اديب

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

إكرامي

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

محمد صلاح وارني سلوت

يا للأسف.. سلوت يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد الهزيمة من السنغال

المغرب

المغرب والسنغال.. موعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

الأوروبي لإعادة الإعمار

الأوروبي لإعادة الإعمار" يدعم توسع شركة "ديفاكتو" في مصر بتمويل قيمته 25 مليون دولار

الصين

الصين تتطلع للعمل مع كندا لتعزيز النمو.. والجانبان يوقعان مذكرات تعاون

رئيسة بعثة مونوسكو الأممية

رئيسة بعثة مونوسكو الأممية تؤكد التزامها بدعم سيادة الكونغو الديمقراطية وتعزيز إحلال السلام في البلاد

بالصور

تفاصيل لقاء محافظ الشرقية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد.. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بعد إصابة شيرين عبد الوهاب بالالتهاب الرئوي.. اعرف الأسباب وطرق الوقاية لتجنب المضاعفات

معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي
معلومات لا تعرفها عن الألتهاب الرئوي

رمضان 2026.. لقطات من كواليس مسلسل على قد الحب

كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب
كواليس مسلسل على قد الحب

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد