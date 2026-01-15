الجيل: تشغيل محطة السخنة إعلان لنجاح رؤية الدولة في التحول لمركز تجارة عالمي

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، إن بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة ليس مجرد افتتاح لمشروع نقل، بل هو إعلان صريح عن نجاح الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في التحول من ممر ملاحي إلى مركز محوري للتجارة العالمية.

​وأضاف "محمود"، في بيان، أن هذا المشروع يعكس سرعة وكفاءة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانئ، وتحويل مصر إلى قلب نابض لحركة التجارة والترانزيت الدولية، مستغلةً عبقرية الموقع الجغرافي، موضحًا أن إدارة المحطة من خلال تحالف يضم (هاتشيسون بورتس، CMA، COSCO) يعكس ثقة كبرى الخطوط الملاحية العالمية في مناخ الاستثمار المصري، ويضمن تدفقات مستمرة للسفن العملاقة مثل (CMA CGM IRON).

وأوضح العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن التطوير لا يتوقف عند حدود الميناء، بل يمتد ليربط البحرين الأحمر والمتوسط عبر شبكة سكك حديدية وقطار كهربائي سريع، مما يخلق منظومة نقل متعدد الوسائط تنافس عالميًا، منوهًا بأن الإشارة إلى أن المحطة "آلية بالكامل" يؤكد مواكبة مصر للثورة الصناعية الرابعة في مجال الموانئ، مما يضمن دقة وسرعة العمليات وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ولفت إلى أن ما شهده ميناء السخنة اليوم هو خطوة عملية في طريق النهضة الشاملة؛ فدعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة يتطلب بنية تحتية بهذا الحجم والاحترافية، مؤكدًا أن هذا المشروع هو قاطرة نمو ستسهم في زيادة الدخل القومي، وتوفير فرص عمل، وترسيخ مكانة مصر كحلقة وصل لا غنى عنها في سلاسل الإمداد العالمية.