البرلمان العربي يشارك في مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص بقطر

شارك البرلمان العربي ممثلًا بالنائب محمد خوان والنائب ماهر الكتاري عضوا البرلمان العربي، في أعمال مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة لعام 2026، في نسخته الرابعة، المنعقد بدولة قطر تحت عنوان “آليات دمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في الشركات العائلية العربية”.

يعقد المؤتمر بتنظيم مشترك من اتحاد الغرف العربية، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وجامعة الدول العربية، والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة الصناعية في البحرين (Unido).

وجاءت مشاركة البرلمان العربي تأكيدًا لاهتمامه بدعم قضايا التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التشريعية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في الدول العربية.

وناقش المؤتمر عددًا من المحاور المتعلقة بدمج مبادئ الاستدامة في سياسات الشركات العائلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المجتمعات، وتبادل الخبرات العربية في مجال المسؤولية المجتمعية بما ينسجم مع الأجندة الدولية للتنمية المستدامة، وكذلك الابتكار الاجتماعي في مبادرات المسؤولية المجتمعية ودور المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية في تحقيق الحوكمة والاستدامة بالشركات العائلية.

وأكد وفد البرلمان العربي، خلال مشاركته، أهمية تفعيل الأطر التشريعية الداعمة للمسؤولية المجتمعية وتشجيع المبادرات الرائدة للقطاع الخاص العربي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مفهوم الاستدامة كشريك أساسي في مسارات.