انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
الرئيس السيسي يعرب عن التطلع لمضاعفة العدد المستهدف من المدارس اليابانية في مصر
بعد نفي مصدر أمني| وفاة أحد قيادات الجماعة الإرهابية داخل محبسه.. هذه عقوبة نشر الشائعات
إيهاب عمر: الإخوان فشلوا في إقناع المصريين بأنهم تنظيم قادر على الحكم
أخبار العالم

البرلمان العربي يشارك في مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص بقطر

محمد خوان وماهر الكتاري عضوا البرلمان العربي
محمد خوان وماهر الكتاري عضوا البرلمان العربي
الديب أبوعلي

شارك البرلمان العربي ممثلًا بالنائب محمد خوان والنائب ماهر الكتاري عضوا البرلمان العربي، في أعمال مؤتمر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص ودورها في التنمية المستدامة لعام 2026، في نسخته الرابعة، المنعقد بدولة قطر تحت عنوان “آليات دمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في الشركات العائلية العربية”.

يعقد المؤتمر بتنظيم مشترك من اتحاد الغرف العربية، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وجامعة الدول العربية، والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة الصناعية في البحرين (Unido).

وجاءت مشاركة البرلمان العربي تأكيدًا لاهتمامه بدعم قضايا التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التشريعية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة في الدول العربية.

وناقش المؤتمر عددًا من المحاور المتعلقة بدمج مبادئ الاستدامة في سياسات الشركات العائلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المجتمعات، وتبادل الخبرات العربية في مجال المسؤولية المجتمعية بما ينسجم مع الأجندة الدولية للتنمية المستدامة، وكذلك الابتكار الاجتماعي في مبادرات المسؤولية المجتمعية ودور المؤشر العربي للمسؤولية المجتمعية في تحقيق الحوكمة والاستدامة بالشركات العائلية.

وأكد وفد البرلمان العربي، خلال مشاركته، أهمية تفعيل الأطر التشريعية الداعمة للمسؤولية المجتمعية وتشجيع المبادرات الرائدة للقطاع الخاص العربي، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مفهوم الاستدامة كشريك أساسي في مسارات.

البرلمان العربي النائب محمد خوان النائب ماهر الكتاري دولة قطر جامعة الدول العربية الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية غرفة تجارة وصناعة قطر المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص التنمية المستدامة اتحاد الغرف العربية الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة الصناعية في البحرين البحرين القطاع الخاص

