زوج آية سماحة يقبل أبلة فاهيتا وزوجته على الهواء

قام زوج الفنانة آية سماحة بتقبيل “أبلة فاهيتا على الهواء، إضافة إلى أنه قام بتقبيل زوجته”، وذلك خلال لقاء له لبرنامج “ليلة فونطاستيك”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”.

روت آية سماحة قصة غريبة صدمتها كانت تفعلها والدتها معها أثناء الدراسة، قائلة إن والدتها كانت تُعد لها «سندوتشات لسان»، مشيرة إلى أن أحد أصدقائها بالمدرسة هو من اكتشف الأمر، ما أثار دهشتها في ذلك الوقت.

وقدمت آية سماحة الشكر لوالدتها على ما كانت تفعله معها في طفولتها، وهو ما دفع «كارو» للتعليق مازحة: «عرفت سر طول لسانك يا آية»، في لقطة أثارت ضحك الجمهور.

