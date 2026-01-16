رئيس إفريقية النواب: مصر داعمة لوحدة السودان.. وحماية أمنها المائي أولوية قصوى

قال النائب الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الافريقي بـ مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، يؤكد حرص القيادة المصرية على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ودعم الاستقرار في المنطقة.

ونوه الجبلي، في تصريح صحفي له اليوم. بموقف مصر تجاه السودان الثابت والواضح، حيث تدعم القاهرة سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وترفض أي محاولات للنيل من أمنه واستقراره، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقاً من الارتباط العضوي بين الأمن القومي في البلدين الشقيقين.

وأشار رئيس افريقية البرلمان، أن اللقاء أكد أيضاً على أهمية الأمن المائي المصري، باعتباره قضية وجودية تمثل أولوية قصوى للأمن القومي، ويعكس حرص مصر على حماية مقدراتها المائية وضمان حقوقها في الموارد المائية، بما يضمن استقرارها الداخلي وأمنها الاستراتيجي.



واختتم الدكتور شريف الجبلي، أن مصر ستظل ملتزمة بالعمل المشترك مع شركائها الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد وحل الأزمات السياسية في المنطقة، بما يعزز السلم والاستقرار الإقليميين ويحافظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها.