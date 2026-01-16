قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يصطدم بالمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية
محلل سياسي: جهود مصر تدفع المرحلة الثانية في غزة وتوحد الفصائل الفلسطينية
سعر الذهب اليوم 16-1-2026
خبير بالجنائية الدولية يكشف لـ صدى البلد تداعيات اعتقال مادورو.. مصالح القوى الكبرى تتجاوز القانون الدولي في اختطاف الزعماء
كاتب في مجلة «نيوزويك» الأمريكية: مصر لعبت دورًا محوريًا لضمان صمود اتفاق غزة
الصحة تعلن صدور القرار الشامل لتنظيم التأمين ضد الأخطاء الطبية
الإسراء والمعراج.. هل كان إسراء النبي بالروح أم بالجسد؟.. الإفتاء تجيب
ليلة الإسراء والمعراج.. دعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة
ترامب: اتفاقية شاملة لنزع السلاح مع حماس بدعم من مصر وتركيا وقطر
في الإسراء والمعراج.. أبو الأنبياء أوصى سيدنا محمد بـ27 كلمة
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 16-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تعلن صدور القرار الشامل لتنظيم التأمين ضد الأخطاء الطبية

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صدور القرار رقم 303 لسنة 2025، من الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لعمليات التأمين التي يقدمها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية؛ تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض وقانون التأمين الموحد.

و‎يهدف القرار إلى تعزيز الحماية التأمينية للممارسين الصحيين والمنشآت الطبية على حد سواء، وتوفير بيئة عمل أكثر أماناً واستقراراً في مواجهة المخاطر المهنية، مع ضمان استدامة الصندوق مالياً على المدى الطويل.

أقساط سنوية ميسرة

‎وفيما يخص الكوادر الطبية (الأفراد) حدد القرار أقساطاً سنوية ميسرة تتناسب مع طبيعة المهنة والتخصص، وذلك على النحو التالي:" الأطباء البشريون: 240 جنيهاً للممارس العام، و920 جنيهاً للتخصصات الأخرى، وأطباء الأسنان وأخصائيو العلاج الطبيعي: 160 جنيهاً للممارس العام، و400 جنيه للتخصصات، والصيادلة: 240 جنيهاً، وباقي الفئات المرخص لها مزاولة المهن الطبية: 100 جنيه.

‎كما حرص الصندوق على دعم الخريجين الجدد بمنح خصم 25% على قيمة القسط خلال الفترة الأولى لترخيص مزاولة المهنة.

‎وبالنسبة للمنشآت الطبية فقد تضمن القرار الأقساط الخاصة بالمنشآت الطبية، والتي تراعي حجم المنشأة ونوعية الخدمات المقدمة، وتشمل: " المستشفيات (حتى 50 سريراً): 24,000 جنيه و500 جنيه عن كل سرير إضافي، والمراكز الطبية: 9,600 جنيه، ومراكز الأشعة: 3,600 جنيه، ومعامل التحاليل: 2,400 جنيه، والصيدليات: 1,200 جنيه.

‎ولضمان استدامة الصندوق وعدالة التسعير، نص القرار على تكليف خبير إكتواري بإجراء دراسة تقييمية شاملة بعد مرور السنوات الثلاث الأولى من التشغيل الفعلي، لإعادة النظر في الأسعار بما يحقق التوازن بين مصلحة المشتركين واستقرار الصندوق.

ويبدأ العمل بالقرار رسمياً بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسي للصندوق والذي صدر بتاريخ 29 أكتوبر 2025، وبهذا الإصدار، تكتمل المنظومة المتكاملة التي تسعى إلى حماية حقوق المرضى من جهة، وتأمين بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية من جهة أخرى.

وزارة الصحة والسكان القرار رقم 303 لسنة 2025 عمليات التأمين الصندوق الحكومي للتأمين الأخطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

صورة أرشيفية

أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

محمد صلاح

قرار جديد من ليفربول بشأن محمد صلاح بعد أمم أفريقيا.. ماذا سيحدث؟

ترشيحاتنا

مسرح

مسرح نهاد صليحة يعلن جدول عروض وفعاليات يناير وفبراير 2026

النجم جوزيف عطية مع أوركيد سامي

جوزيف عطية لـ صدى البلد: أغنية ملكة على عرشها إهداء لكل النساء.. فيديو

الفنان أحمد فتحي

أحمد فتحي: مؤلف ومخرج وحرامي يحمل رسالة أمل لكل شخص مر بتجربة فشل

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد