مستشفى الساحل التعليمي تعلن انطلاق مؤتمر الصحة الإنجابية عند الرجال

ينظم قسم جراحة المسالك البولية بمستشفي الساحل التعليمي ، ويقام المؤتمر العلمي الـ ٢٦ يوم الخميس ١٥ يناير و ذلك تحت عنوان الصحه الانجابيه عند الرجال و ذلك برعايه الاستاذ الدكتور محمد مصطفي عبدالغفار و اشراف الأستاذ الدكتور عبد الفتاح حجازي مدير عام المستشفي و بمشاركة الجمعيه المصريه لأمراض الذكوره برئاسة الأستاذ الدكتور ايهاب عثمان .



و يترأس المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد الاتربي ريس قسم جراحة المسالك البوليه بالمستشفي .



و يقام المؤتمر بالمدرج العلمي بالمستشفى ،و يتميز المؤتمر هذا العام ان هيتم مناقشة كل ما يخص الصحة الإنجابية عند الرجال و المشاكل و الاضطرابات العضويه و النفسية التي تؤثر علي صحة الرجل و يشمل ايضا الخلل العضوي و النفسي عند المرأة و التي قد تؤثر بالسلب علي العلاقة الأسرية و الزوجية .

طرق التشخيص و العلاج



و يناقش ايضا أحدث طرق التشخيص و العلاج في تحسين قدرة الرجل الإنجابية و يشمل ايضا كيفيه الكشف المبكر علي أورام البروستاتا و الجهاز البولي و التناسلي عند الرجل و يشمل كيفيه تشخيص و علاج العيوب الخلقية للجهاز البولي و التناسلي عند الرجل

كما يناقش كيفية التشخيص و العلاج للحالات الطارئ للجهاز البولي و التناسلي للحفاظ علي الصحة العامة و الإنجابية و ان احيانا الخلل في القدرة الإنجابية و الصحة الجنسية عند الرجل ممكن تكون مؤشر الي بعض الأمراض التي تؤثر علي الصحة العامة.



المؤتمر يشمل ورش عمل باستخدام أحداث التقنيات مثل الليزر لعلاج بعض الأمراض بالجهاز و التناسلي كما يتم مناقشة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين القدرة الإنجابية و الصحة العامة لدي الرجال.