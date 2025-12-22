المستشفيات التعليمية تفتتح المؤتمر السنوي الـ 17 للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمى

افتتحت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الاثنين الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥، فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، والذي يُعقد هذا العام تحت عنوان ( Behind the Camera ).

يأتي ذلك تحت رعاية وبحضور د. محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وبحضور أ.د. محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الرئاسية، و د. شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، ود. محمد صالح عميد المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية.

سبق الافتتاح الرسمي عقد ورش عمل تطبيقية متخصصة أمس الأحد الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٦، وذلك بمقر المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية (المبنى الجديد بكورنيش النيل بإمبابة)، تناولت مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة، جراحات الكبد والقنوات المرارية، والعلاج التداخلي للكبد.

تقديم خدمة طبية للمرضى

وأكد د. محمد مصطفى عبد الغفار أن المؤتمرات العلمية التي تعقدها الهيئة تأتى تنفيذاً للخطة الاستراتيجية للهيئة، ومن أجل تقديم خدمة طبية للمرضى من خلال خلفية بحثية تدريبية، والهيئة لا تدخر جهداً في التطوير المستمر بالمعهد واقسامه المختلفة، والمؤتمر هذا العام يجمع أكثر من ٢٥٠ خبيراً من مصر واليابان والهند والصين وإيطاليا، لمناقشة كافة مستجدات طب وجراحة الكبد والجهاز الهضمي، وزراعة الكبد، والصيدلة الإكلينيكية، مشدداً على أن استمرارية المؤتمر تعكس الطفرة التدريبية التي تشهدها الهيئة لرفع مستوى الخدمة الطبية.

وأكد د. محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الرئاسية على الدور العظيم الذي يؤديه المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية منذ نشأة المعهد، ودوره الهام في القضاء على فيروس سي، ومشاركته الفعالة في المبادرات الرئاسية.

المؤتمر يخصص برامج تدريبية لشباب الأطباء

من جانبه أوضح د. محمد صالح، عميد المعهد، أن المؤتمر يخصص برامج تدريبية لشباب الأطباء معتمدة بواقع ٦ ساعات من المجلس الصحي المصري بنظام (CPD/CME)، وتركز هذه البرامج على أساليب التغذية العلاجية لمرضى الكبد، تشخيص وعلاج أمراض القولون المناعية وأحدث ما توصل إليه العلم، ويشارك في التدريب نخبة من كوادر الهيئة والجامعات المصرية، ويمنح المشاركون شهادات معتمدة رسمياً لتعزيز مسارهم المهني.