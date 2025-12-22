قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
أخبار البلد

المستشفيات التعليمية تفتتح المؤتمر السنوي الـ 17 للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمى

الدكتور محمد مصطفي
الدكتور محمد مصطفي
عبدالصمد ماهر

افتتحت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، اليوم الاثنين الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥، فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، والذي يُعقد هذا العام تحت عنوان ( Behind the Camera ). 

يأتي ذلك تحت رعاية وبحضور د. محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وبحضور أ.د. محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الرئاسية، و د. شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، ود. محمد صالح عميد المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية.

 سبق الافتتاح الرسمي عقد ورش عمل تطبيقية متخصصة أمس الأحد الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٦، وذلك بمقر المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية (المبنى الجديد بكورنيش النيل بإمبابة)، تناولت مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة، جراحات الكبد والقنوات المرارية، والعلاج التداخلي للكبد.

 تقديم خدمة طبية للمرضى

وأكد د. محمد مصطفى عبد الغفار أن المؤتمرات العلمية التي تعقدها الهيئة تأتى تنفيذاً للخطة الاستراتيجية للهيئة، ومن أجل تقديم خدمة طبية للمرضى من خلال خلفية بحثية تدريبية، والهيئة لا تدخر جهداً في التطوير المستمر بالمعهد واقسامه المختلفة، والمؤتمر هذا العام يجمع أكثر من ٢٥٠ خبيراً من مصر واليابان والهند والصين وإيطاليا، لمناقشة كافة مستجدات طب وجراحة الكبد والجهاز الهضمي، وزراعة الكبد، والصيدلة الإكلينيكية، مشدداً على أن استمرارية المؤتمر تعكس الطفرة التدريبية التي تشهدها الهيئة لرفع مستوى الخدمة الطبية.

وأكد د. محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات الرئاسية على الدور العظيم الذي يؤديه المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية منذ نشأة المعهد، ودوره الهام في القضاء على فيروس سي، ومشاركته الفعالة في المبادرات الرئاسية. 

المؤتمر يخصص برامج تدريبية لشباب الأطباء

من جانبه أوضح د. محمد صالح، عميد المعهد، أن المؤتمر يخصص برامج تدريبية لشباب الأطباء معتمدة بواقع ٦ ساعات من المجلس الصحي المصري بنظام (CPD/CME)، وتركز هذه البرامج على أساليب التغذية العلاجية لمرضى الكبد، تشخيص وعلاج أمراض القولون المناعية وأحدث ما توصل إليه العلم، ويشارك في التدريب نخبة من كوادر الهيئة والجامعات المصرية، ويمنح المشاركون شهادات معتمدة رسمياً لتعزيز مسارهم المهني.

المعهد القومي للكبد الإكلينيكية العلاج التداخلي للكبد المستشفيات التعليمية وزارة الصحة

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

سيف زاهر

اتحاد بيراميدز.. سيف زاهر يدعو لدمج الأندية

عمرو زكي

عمرو زكي يكشف كيف أضاع الزمالك عرض أستون فيلا التاريخي وأسباب فشل انتقاله للأهلي

منتخب مالي

منتخب مالي يسقط في فخ التعادل أمام زامبيا بافتتاح أمم أفريقيا

حسني عبد الربه

حسني عبد الربه يدعم منتخب مصر قبل مواجه زيمبابوي

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

