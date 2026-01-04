قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

المستشفيات التعليمية تستعرض الخدمات المستحدثة في منشأتها خلال 2025

رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
عبدالصمد ماهر

استعرضت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، إنجازاتها خلال 2025 ، من العمليات الجراحية والتداخلات الطبية المختلفة، بالإضافة إلي الخدمات الجديدة المستحدثة والتي جاءت كالتالي : 

الخدمات المستحدثة

  • افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي وتشمل (عيادة خارجية – أسرة داخلي - رعاية مركزة – غرف عمليات)  وإجراء 125 حالة جراحة قلب مفتوح خلال 2025 وإجراء أول حالة جراحة صدر في  م.الجمهورية التعليمي.
  • إستحداث خدمة زرع الصمام الرئوي عن طريق القسطرة بمعهد القلب القومي وإجراء 17 عملية. 
  • تجهيز وتشغيل رعاية الحروق بمستشفى أحمد ماهر التعليمي بقوة 5 أسرة رعاية متوسطة
  • تجهيز وتشغيل الرعاية المركزة بمعهد الكبد الجديد بكورنيش النيل – امبابة بقوة 7 أسرة. 
  • افتتاح وتشغيل وحدة القولون التقرحي بمستشفى أحمد ماهر التعليمي وعلاج متوسط 100 مريض شهريا. 
  • افتتاح وحدات الرضاعة الطبيعية في 8 وحدات والكشف ومتابعة 1000 أم شهرياً.
  • تفعيل خدمات الكي والدراسة الكهربية للقلب في المعهد الطبي القومي بدمنهور ومستشفى بنها التعليمي (المستشفيات الحكومية الوحيدة المتوفر بها الخدمة في محافظتي البحيرة والقليوبية). 
  • افتتاح وحدة السكتة الدماغية بالمعهد الطبي القومي بدمنهور وتفعيل إجراءات القسطرة المخية بما ساهم في زيادة عدد الإجراءات التي تمت للمرضى بوحدات الهيئة إلى 396 إجراء يزيادة 55% عن عام 2024. 
  • تفعيل العيادات المسائية في 15 وحدة من وحدات الهيئة وتردد 148 ألف مريض عليها خلال العام.

-أنشطة البحث العلمي في 2025

 

  •  328بحث علمي جاري
     
  • 47 بحث علمي منشور في المجلات العلمية ذات أعلى تصنيف عالمي Q1 
  • 33 بحث علمي منشور في المجلات العلمية ذات أعلى تصنيف عالمي Q2
  • 19 بحث علمي منشور في المجلات العلمية ذات أعلى تصنيف عالميQ3 
  • 21 بحث علمي منشور في المجلات العلمية ذات أعلى تصنيف عالميQ4 
  • 78 بحث علمي منشور في المجلات المحلية

 واكدت الهيئة ، أن ميزانية البحث العلمي بالهيئة   20مليون ج  / عدد الأبحاث الممولة من الهيئة  15بحث

  • إعلان جائزة النشر الدولي لعام 2025 

بهدف تشجيع جميع الباحثين على تقديم طلباتهم للحصول على الجائزة وعرض إنجازاتهم البحثية الاستثنائية

  • تدشين مبادرة “أنشر بحثك الأول”التي تهدف إلى تمكين الباحثين الجدد من نشر أول ورقة بحثية لهم من خلال منظومة دعم علمي وتحريبي كامل
