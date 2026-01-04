المستشفيات التعليمية تستعرض الخدمات المستحدثة في منشأتها خلال 2025

استعرضت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، إنجازاتها خلال 2025 ، من العمليات الجراحية والتداخلات الطبية المختلفة، بالإضافة إلي الخدمات الجديدة المستحدثة والتي جاءت كالتالي :

الخدمات المستحدثة

افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي وتشمل (عيادة خارجية – أسرة داخلي - رعاية مركزة – غرف عمليات) وإجراء 125 حالة جراحة قلب مفتوح خلال 2025 وإجراء أول حالة جراحة صدر في م.الجمهورية التعليمي.

إستحداث خدمة زرع الصمام الرئوي عن طريق القسطرة بمعهد القلب القومي وإجراء 17 عملية.

تجهيز وتشغيل رعاية الحروق بمستشفى أحمد ماهر التعليمي بقوة 5 أسرة رعاية متوسطة

تجهيز وتشغيل الرعاية المركزة بمعهد الكبد الجديد بكورنيش النيل – امبابة بقوة 7 أسرة.

افتتاح وتشغيل وحدة القولون التقرحي بمستشفى أحمد ماهر التعليمي وعلاج متوسط 100 مريض شهريا.

افتتاح وحدات الرضاعة الطبيعية في 8 وحدات والكشف ومتابعة 1000 أم شهرياً.

تفعيل خدمات الكي والدراسة الكهربية للقلب في المعهد الطبي القومي بدمنهور ومستشفى بنها التعليمي (المستشفيات الحكومية الوحيدة المتوفر بها الخدمة في محافظتي البحيرة والقليوبية).

افتتاح وحدة السكتة الدماغية بالمعهد الطبي القومي بدمنهور وتفعيل إجراءات القسطرة المخية بما ساهم في زيادة عدد الإجراءات التي تمت للمرضى بوحدات الهيئة إلى 396 إجراء يزيادة 55% عن عام 2024.

تفعيل العيادات المسائية في 15 وحدة من وحدات الهيئة وتردد 148 ألف مريض عليها خلال العام.

-أنشطة البحث العلمي في 2025

328بحث علمي جاري



47 بحث علمي منشور في المجلات العلمية ذات أعلى تصنيف عالمي Q1

33 بحث علمي منشور في المجلات العلمية ذات أعلى تصنيف عالمي Q2

19 بحث علمي منشور في المجلات العلمية ذات أعلى تصنيف عالميQ3

21 بحث علمي منشور في المجلات العلمية ذات أعلى تصنيف عالميQ4

78 بحث علمي منشور في المجلات المحلية

واكدت الهيئة ، أن ميزانية البحث العلمي بالهيئة 20مليون ج / عدد الأبحاث الممولة من الهيئة 15بحث

إعلان جائزة النشر الدولي لعام 2025

بهدف تشجيع جميع الباحثين على تقديم طلباتهم للحصول على الجائزة وعرض إنجازاتهم البحثية الاستثنائية