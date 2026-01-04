المستشفيات التعليمية تستعرض الخدمات المستحدثة في منشأتها خلال 2025

استعرضت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ، إنجازاتها خلال 2025 ، من العمليات الجراحية والتداخلات الطبية المختلفة، بالإضافة إلي الخدمات الجديدة المستحدثة والتي جاءت كالتالي :
الخدمات المستحدثة
- افتتاح وحدة جراحة القلب والصدر بمستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي وتشمل (عيادة خارجية – أسرة داخلي - رعاية مركزة – غرف عمليات) وإجراء 125 حالة جراحة قلب مفتوح خلال 2025 وإجراء أول حالة جراحة صدر في م.الجمهورية التعليمي.
- إستحداث خدمة زرع الصمام الرئوي عن طريق القسطرة بمعهد القلب القومي وإجراء 17 عملية.
- تجهيز وتشغيل رعاية الحروق بمستشفى أحمد ماهر التعليمي بقوة 5 أسرة رعاية متوسطة
- تجهيز وتشغيل الرعاية المركزة بمعهد الكبد الجديد بكورنيش النيل – امبابة بقوة 7 أسرة.
- افتتاح وتشغيل وحدة القولون التقرحي بمستشفى أحمد ماهر التعليمي وعلاج متوسط 100 مريض شهريا.
- افتتاح وحدات الرضاعة الطبيعية في 8 وحدات والكشف ومتابعة 1000 أم شهرياً.
- تفعيل خدمات الكي والدراسة الكهربية للقلب في المعهد الطبي القومي بدمنهور ومستشفى بنها التعليمي (المستشفيات الحكومية الوحيدة المتوفر بها الخدمة في محافظتي البحيرة والقليوبية).
- افتتاح وحدة السكتة الدماغية بالمعهد الطبي القومي بدمنهور وتفعيل إجراءات القسطرة المخية بما ساهم في زيادة عدد الإجراءات التي تمت للمرضى بوحدات الهيئة إلى 396 إجراء يزيادة 55% عن عام 2024.
- تفعيل العيادات المسائية في 15 وحدة من وحدات الهيئة وتردد 148 ألف مريض عليها خلال العام.
-أنشطة البحث العلمي في 2025
- 328بحث علمي جاري
- 47 بحث علمي منشور في المجلات العلمية ذات أعلى تصنيف عالمي Q1
- 33 بحث علمي منشور في المجلات العلمية ذات أعلى تصنيف عالمي Q2
- 19 بحث علمي منشور في المجلات العلمية ذات أعلى تصنيف عالميQ3
- 21 بحث علمي منشور في المجلات العلمية ذات أعلى تصنيف عالميQ4
- 78 بحث علمي منشور في المجلات المحلية
واكدت الهيئة ، أن ميزانية البحث العلمي بالهيئة 20مليون ج / عدد الأبحاث الممولة من الهيئة 15بحث
- إعلان جائزة النشر الدولي لعام 2025
بهدف تشجيع جميع الباحثين على تقديم طلباتهم للحصول على الجائزة وعرض إنجازاتهم البحثية الاستثنائية
- تدشين مبادرة “أنشر بحثك الأول”التي تهدف إلى تمكين الباحثين الجدد من نشر أول ورقة بحثية لهم من خلال منظومة دعم علمي وتحريبي كامل