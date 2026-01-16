جوزيف عطية لـ صدى البلد: أغنية ملكة على عرشها إهداء لكل النساء.. فيديو

كشف اللبناني جوزيف عطية، عن تفاصيل أغنيته الجديدة «ملكة على عرشها»، والتي تم طرحها ونالت إعجاب الجمهور.



وأوضح جوزيف في لقاء خاص لموقع صدى البلد، أن الأغنية استغرقت وقتًا طويلًا في التحضير، مؤكدًا أنها تحمل طابعًا رومانسيًا مميزًا، وتُقدَّم باللهجة المصرية، التي وصفها بأنها أصبحت سهلة عليه وقريبة جدًا من قلبه.



وأضاف جوزيف عطية، أن الأغنية إهداء لكل النساء، مشيرًا إلى أنه يحرص دائمًا على تقديم أعمال تعبّر عن الإحساس والمشاعر الصادقة، خاصة للجمهور العربي.



ووجّه جوزيف رسالة خاصة لجمهوره المصري قائلًا:

«وحشتوني جدًا، وإن شاء الله في مفاجآت حلوة في الفترة الجاية»، مؤكدًا حبه الكبير لمصر ولجمهوره المصري الذي يكنّ له معزة خاصة.



يُذكر أن جوزيف عطية يواصل حاليًا العمل على عدد من المشاريع الفنية الجديدة، وسط ترقّب كبير من جمهوره في مصر والوطن العربي.



https://youtu.be/TkAWdotixOw?si=x59daObUGI0l2WEp