إيهاب الكومي: اللي معاه فلوس بيلعب.. والموهبة مش لاقية طريقها

انتقد الإعلامي إيهاب الكومي وضع الكرة المصرية بعد الخروج من نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 على يد السنغال.



وقال الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "محمد صلاح خرج من قرية نجريج، تريزيجيه من كفر الشيخ، عماد متعب من الشرقية، الحضري من دمياط… كل لاعبي مصر الكبار جاءوا من الأرياف".



وأضاف: "أصبح الوضع الحالي في الكرة المصرية أن اللي معاه الفلوس هو اللي بيلعب، بينما الموهبة الحقيقية مش لاقية طريقها".



يذكر أن منتخب مصر خسر أمام السنغال في نصف النهائي بهدف دون رد، ويستعد لمواجهة نيجيريا يوم السبت المقبل في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

