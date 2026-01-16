قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلكيًا بالأرقام والتفاصيل .. موعد ميلاد هلال شعبان وبداية أول أيام رمضان 2026 وساعات الصيام المتوقعة
دعاء آخر جمعة في شهر رجب لتفريج الهم والكرب .. أدركها بـ 30 كلمة لا ترد
وزير الإسكان: متابعة مشروعات «حياة كريمة» تضمن سرعة استفادة المواطنين
كيف يجتاز منتخب مصر الهزيمة من السنغال؟
ترامب يعلن تأسيس مجلس سلام في غزة.. 15 عضوا لإدارة القطاع
دعاء ليلة الإسراء والمعراج مستجاب .. ردد 310 أدعية في وقت تحقيق الأمنيات
أمريكا تبلغ إسرائيل بالهجوم على إيران.. وقرار مفاجئ من ترامب
ادعية ليلة الإسراء والمعراج.. أفضل 100 تقضي لك 1000 حاجة في أوقات الفرج
"ريكسوس ليفينج" تظهر عالمياً لأول مرة في قلب القاهرة.. تحويل مركز التجارة العالمي لوجهة فندقية فاخرة
قرار منتصف الليل.. قبول استقالة حكومة اليمن وتكليف الزنداني برئاسة الوزراء
الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فلكيًا بالأرقام والتفاصيل .. موعد ميلاد هلال شعبان وبداية أول أيام رمضان 2026 وساعات الصيام المتوقعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

مع اقتراب الأشهر الهجرية التي تحظى بمكانة خاصة في قلوب المسلمين، تتزايد التساؤلات حول مواعيد بداياتها، خاصة شهر شعبان الذي يسبق شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والعبادة. 

وفي هذا الإطار، تلعب الحسابات الفلكية دورًا مهمًا في تقديم مؤشرات أولية تساعد على الاستعداد المبكر، مع التأكيد الدائم على أن الرؤية الشرعية تبقى الفيصل في تحديد بدايات الشهور الهجرية.

وفي مصر، يواصل المعهد القومي للبحوث الفلكية، عبر معمل أبحاث الشمس، تقديم بيانات دقيقة حول حركة القمر وتوقيت ولادة الأهلة.

الحسابات الفلكية تكشف موعد هلال شعبان

وأظهرت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن هلال شهر شعبان لعام 1447هـ لن يكون قد وُلد بعد عند غروب شمس يوم الأحد 29 من شهر رجب 1447هـ، وهو اليوم المحدد لتحري الرؤية. 

وتشير هذه النتائج إلى أن ظروف الرؤية في ذلك اليوم غير متاحة فلكيًا، ما يعني استحالة رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام الوسائل الفلكية المعتادة.

غروب القمر قبل الشمس يؤكد استحالة الرؤية

وبحسب البيانات التفصيلية، يغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بنحو 19 دقيقة، بينما يغرب في القاهرة قبل الشمس بحوالي 23 دقيقة.

وفي باقي محافظات الجمهورية، تتراوح مدة غروب القمر قبل الشمس ما بين 19 و24 دقيقة. أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فتتفاوت هذه الفترات بين 8 و31 دقيقة، وهو مؤشر فلكي حاسم يؤكد عدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الرؤية.

موعد غرة شعبان فلكيًا

وبناءً على هذه الحسابات، يكون يوم الاثنين الموافق 19 يناير 2026 هو المتمم لشهر رجب 1447هـ، على أن تكون غرة شهر شعبان فلكيًا يوم الثلاثاء 20 يناير 2026.

وتشير التقديرات إلى أن عدة شهر شعبان هذا العام ستكون 29 يومًا، وفق الحسابات الفلكية المعتمدة.

الرؤية الشرعية تظل الفيصل

ورغم الدقة العالية التي تتمتع بها الحسابات الفلكية الحديثة، شدد المختصون على أن الرؤية الشرعية للهلال تظل المرجع الأساسي والحاسم في تحديد بدايات الشهور الهجرية، وذلك وفق ما تعلنه الجهات الدينية المختصة، وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية.

شعبان.. شهر الاستعداد الروحي

ويحظى شهر شعبان بمكانة خاصة لدى المسلمين، إذ يمثل محطة إيمانية مهمة تسبق شهر رمضان المبارك. ويحرص كثيرون خلاله على الإكثار من العبادات والطاعات، وصيام بعض الأيام، وتهيئة النفس روحيًا لاستقبال الشهر الكريم بكل ما يحمله من نفحات إيمانية.

الحسابات الفلكية وموعد رمضان 2026

وفي سياق متصل، كشفت الحسابات الفلكية عن الموعد المتوقع لبداية شهر رمضان لعام 1447هـ، حيث تشير التقديرات إلى أن نهاية شهر شعبان ستكون فلكيًا يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يكون أول أيام الصيام يوم الخميس 19 فبراير 2026، وذلك لحين تأكيد الرؤية الشرعية من دار الإفتاء.

ساعات صيام أقرب إلى الاعتدال في رمضان 2026
 تشير المؤشرات والحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 2026 من المنتظر أن يأتي بساعات صيام معتدلة نسبيًا، مستفيدًا من تزامنه مع أجواء فصل الشتاء وبدايات الربيع. 

ووفق هذه التقديرات، يُتوقع أن تبلغ مدة الصيام في أول أيام الشهر نحو 12 ساعة و40 دقيقة تقريبًا، مع فروق زمنية محدودة بين المحافظات، تعود في الأساس إلى الاختلافات الجغرافية ومواقع شروق الشمس وغروبها.

ارتفاع تدريجي في عدد ساعات الصيام
ومع مرور أيام الشهر الفضيل، من المتوقع أن تشهد ساعات الصيام زيادة تدريجية طبيعية، لتتراوح في المتوسط ما بين 12 و13 ساعة يوميًا. 

ويُصنف رمضان 2026 ضمن الأعوام التي تقل فيها ساعات الصيام مقارنة بالمواسم التي يحل فيها الشهر الكريم خلال فصل الصيف، حيث ترتبط مدة الصيام يومًا بيوم بتوقيت شروق الشمس وأذان المغرب.

الحسابات الفلكية تحدد نهاية رمضان وموعد العيد
وبحسب الحسابات الفلكية، يُرجح أن يستمر شهر رمضان لعام 1447هـ لمدة 30 يومًا، ليكون يوم الخميس 19 مارس 2026 هو آخر أيام الصيام فلكيًا، على أن يوافق يوم الجمعة 20 مارس 2026 أول أيام عيد الفطر المبارك. ومع ذلك، تظل هذه المواعيد تقديرية، وتخضع للحسم النهائي عقب تحري هلال شهر شوال، وإعلان الجهات الشرعية المختصة قرارها الرسمي.


في الختام، تمنح الحسابات الفلكية تصورًا استباقيًا يساعد على الاستعداد المبكر للأشهر الهجرية، لا سيما شعبان ورمضان، إلا أن الفصل الأخير يظل دائمًا للرؤية الشرعية. 

وبين دقة العلم وحسابات الفلك من ناحية، والضوابط الشرعية من ناحية أخرى، يبقى المسلمون على موعد مع موسم إيماني متجدد، يستقبلونه بروح مفعمة بالسكينة والاستعداد للعبادة.

رمضان الشمس شعبان المسلمين الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

اموال

حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

ترشيحاتنا

الكبدة

تحذير طبي: الكبدة غير المستوية تنقل مرضا خطيرا

حمص الشام

حمص الشام يتصدر مشروبات الشتاء في مصر.. طريقة تحضيره في المنزل

معمرة هندية

رجعت للحياة .. مسنة هندية تعود من الموت فى عيد ميلادها | تفاصيل

بالصور

الكشف عن أخطر كتاب فى العالم| الرموز البنفسجية لتحقيق الأمنيات الصعبة وإزالة العكوسات.. أسرار أخفيت لسنوات

كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية
كتاب الرموز البنفسجية

بـ 600 ألف جنيه .. عرض سيارة الشيخ الشعراوي المرسيدس للبيع

الشعراوي
الشعراوي
الشعراوي

أسباب خفقان القلب ليلاً .. هل علامة على مرض خطير؟

أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً
أسباب خفقان القلب ليلاً

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد