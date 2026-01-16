وزير الإسكان: متابعة مشروعات «حياة كريمة» تضمن سرعة استفادة المواطنين

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات التي تتم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وخاصة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، تساهم في إيجاد الحلول الفورية لأي معوقات قد تظهر خلال التنفيذ، بما يضمن سرعة استفادة ملايين المواطنين من الخدمات المقدمة.

وأعرب "الشربيني" عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كذراع صناعي وطني قوي في المجالين العسكري والمدني، مشيرًا إلى أن التعاون مع الإنتاج الحربي يتيح الاستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ذات أولوية، تعود بالنفع المباشر على المواطنين.

الإسراع بتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك توافقًا بين الوزارتين على ضرورة التأكيد على شركات المقاولات العاملة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالمبادرة بضرورة ضغط الجداول الزمنية والإسراع بمعدلات التنفيذ ودخول المشروعات الخدمة، للاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتاحة في شركات الإنتاج الحربي، وكان آخرها الطلمبات الغاطسة التي ستوفر عملة صعبة.

مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية

وأكد وزير الإسكان حرص الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تنمية رأس المال البشري وتحسين حياة المواطنين، وتوفير كافة الخدمات الأساسية في القرى المستهدفة من صرف صحي ومياه شرب وغيرها.

وشدد على متابعة ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى وتذليل كل العقبات لضمان سرعة الإنجاز وتسليم المشروعات، استعدادًا للانطلاق المكثف للمرحلة الثانية من المبادرة وفق أعلى مستويات الأداء والمعايير الحديثة.