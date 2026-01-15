وزير الإنتاج الحربي: حياة كريمة تجربة تنموية رائدة تحقق العدالة الاجتماعية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، بحضور مسئولي الوزارتين، لمتابعة الموقف التنفيذي الراهن لمشروعات التعاون المشترك، وعلى رأسها المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والبالغ عددها (691) مشروعًا.

حياة كريمة من أهم المشروعات القومية التي يتم تنفيذها



أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمحطات ومرافق المياه والصرف الصحي والتي تقوم بتنفيذها عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لصالح وزارة الإسكان، لافتًا إلى حرص وزارتيّ الإنتاج الحربي والإسكان على التنسيق المستمر لسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات المبادرة الرئاسية بمختلف المحافظات التي تم الإنتهاء من تنفيذها بنسبة كبيرة، لافتًا إلى أنه يتم الاستعداد حاليًا لتسليم عدد كبير من هذه المشروعات للجهات المعنية لتشغيلها ودخولها الخدمة بما يعود بالنفع على المواطنين.



وأكد الوزير أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل تجربة تنموية مصرية رائدة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع جودة الحياة للمواطن المصري، لذلك تعد المشروعات المختلفة المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حاليًا على مستوى الدولة، مضيفًا أنها تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم متابعتها بشكل دوري ومباشر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ولفت إلى اجتماع الرئيس، منذ أيام، مع عدد من ممثلي الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة، لمتابعة مُستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "مبادرة حياة كريمة" وسبل مواجهة التحديات لضمان الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة في الأطر الزمنية المحددة، كما تناول الاجتماع استعراض الطلمبة الغاطسة التي يتم لأول مرة في مصر إنتاجها داخل عدد من شركات الإنتاج الحربي بقدرات مختلفة (30، و37، و45) كيلو وات، ويعد تصنيعها إنجازًا صناعيًا مهمًا حيث تمثل العمود الفقري في محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتلبية الطلب الشديد على هذه النوعية من الطلمبات خاصةً لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ما يجعلها تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وقد تم إنتاج وتوريد عدد من الطلمبات لبعض الجهات بالدولة، منها شركات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المحافظات مثل محافظة مطروح.

تنمية رأس المال البشري وتحسين حياة المواطنين



من جانبه أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المتابعة الدورية لموقف تنفيذ مختلف المشروعات التي تتم بالتعاون مع "الإنتاج الحربي" وخاصة التي تتم في إطار مبادرة "حياة كريمة" تساهم في العمل على الحل الفوري لأي معوقات قد تطرأ على التنفيذ لضمان سرعة استفادة ملايين المواطنين من الخدمات المقدمة في إطار هذه المشروعات.



وأعرب "الشربيني" عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كذراع صناعي وطني قوي في المجالين العسكري والمدني، مشيرًا إلى أن التعاون والتكامل مع "الإنتاج الحربي" في العديد من المجالات يأتي في إطار الحرص على الاستعانة بالإمكانيات والموارد المحلية المتاحة لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ذات أولوية تعود بالنفع المباشر على المواطنين، مشيرًا إلى وجود توافق بين الجانبين على ضرورة التأكيد على شركات المقاولات العاملة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بضرورة ضغط البرامج الزمنية والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة من أجل تحقيق أهداف المبادرة على أكمل وجه، والاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي والتي كان آخر منتج لها الطلمبات الغاطسة والتي ستوفر عملة حرة.



وأكد وزير الإسكان حرص الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي تساهم في تنمية رأس المال البشري وتحسين حياة المواطنين للأفضل وتوفير جميع الخدمات الأساسية في المواقع المستهدفة من صرف صحي ومياه الشرب وغيرها من متطلبات الحياة اليومية لهم، كما أكد على الحرص على تنفيذ التوجيهات المتعلقة بمتابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى من المبادرة، وتذليل كل العقبات لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليمها، بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين في أقرب وقت، إلى جانب ضرورة الاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من المبادرة، مع الالتزام بأعلى مستويات الأداء والتنفيذ وفقًا لأحدث المعايير.