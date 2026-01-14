وزير الإنتاج الحربي: العمالة أولويتنا وتوجيهات لتعزيز الجودة والإنتاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص وزارة الإنتاج الحربي على الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره حجر الزاوية في العملية الإنتاجية، مشددًا على دعم العاملين وتوفير كل ما يلزم لتحفيزهم على العطاء وتعزيز الإنتاج.

ووجه «صلاح الدين» بضرورة السعي لتذليل كافة المصاعب التي تواجه العمال خلال العملية الإنتاجية، وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز دور الشركة الحيوي في دعم الصناعة الوطنية.

تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول

أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي، عدد من التوجيهات المتعلقة بضرورة السعي إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة بالشركة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات.

تطبيق معايير الجودة في مختلف المراحل

وشدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق معايير الجودة في مختلف مراحل العملية التصنيعية، وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات والمراقبة الداخلية والالتزام ببرامج الصيانة ومواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، والالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ المشروعات المسندة إلى الشركة، إلى جانب التأكيد على ضرورة المداومة على تطبيق إجراءات الأمن الصناعي والسيبراني.